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Uludağ Üniversitesi'ne Yeni Laboratuvar Binası

Uludağ Üniversitesi'ne Yeni Laboratuvar Binası
Habermetre - Haberler | Toplum

Yapımı Bursa Ticaret Borsası tarafından üstlenilen Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde inşa edilecek "Veterinerlik Fakültesi Anatomi Laboratuvar Binası" imza protokolü, Vali Yakup Canbolat'ın nezaretinde gerçekleştirildi.

BURSA (Habermetre) - Yapımı Bursa Ticaret Borsası tarafından üstlenilen Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde inşa edilecek "Veterinerlik Fakültesi Anatomi Laboratuvar Binası" imza protokolü, Vali Yakup Canbolat'ın nezaretinde gerçekleştirildi.

Heykel Tarihi Valilik Binasında düzenlenen törene Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ile Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz katıldı.

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