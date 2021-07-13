ULUDAĞ OSB'DEN ÇALIŞANLARA, FİNCANCILAR ANLAŞMASI'NIN 255. YILDÖNÜMÜNDE ERZAK DAĞITIMI

FİNCANCILAR Anlaşması'nın 255. yıldönümü vesilesiyle, çiftçilerden alınan 255 ton erzak, Uludağ OSB aracılığıyla işçilere dağıtıldı.

FİNCANCILAR Anlaşması'nın 255. yıldönümü vesilesiyle, çiftçilerden alınan 255 ton erzak, Uludağ OSB aracılığıyla işçilere dağıtıldı.

Dumlupınar Üniversitesi Mezunları Derneği'nin girişimleri ve Uludağ OSB iş birliği ile, Ziraat Odası başkanlıkları eliyle doğrudan alınan ürünler, çalışanlara dağıtıldı.

13 Temmuz 1766'da yapılan Fincancılar Anlaşması'nın 255. Yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen sosyal farkındalık hareketinde, Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın ile Dumlupınar Üniversitesi Mezunları Derneği Başkanı Sosyolog Mutlu Çınar, Uludağ OSB'de bir araya geldi.

"İŞÇİMİZİN DE, ÇİFTÇİMİZİN DE YÜZÜ GÜLSÜN"

Anadolu topraklarının özgün tarihiyle insanları şaşırtmaya devam ettiğini belirten Mutlu Çınar, 'Anadolu'da en özel günlerden bir tanesi, 13 Temmuz 1766'da o günkü adıyla Fincancılar Anlaşması olarak geçen, dünya litaratürüne de dünyanın ilk toplu iş sözleşmesi olarak geçen bir anlaşmaya imza atıyoruz. Bir burun bile kanamadan, çalışan sayısını netleştiren, işçinin alın teri kurumadan verin diyen medeniyetimizin bütün gerekliliklerini yerine getiren bir anlaşmaya imza atıyoruz. Bugün bu anlaşmanın 255. yıldönümü. Bu vesile ile bunu sadece sosyal medya üzerinden kutlamalar ile değil, eyleme geçirelim istedik. Eylemi de ilk olarak Uludağ OSB başkanımız Yunus Aydın'ın öncülüğünde mübarek Kurban Bayramı da yaklaşırken, işçimizin de çiftçimizin de yüzü gülsün anlayışıyla dünyanın ilk toplu iş sözleşmesinin 255. yıldönümünü Uludağ OSB firma sahiplerinin 255 ton erzağı, sebzeyi işçisine dağıttığı bir sembolik çalışmayı gerçekleştiriyoruz' dedi.

"SANAYİCİLERİMİZİN DUYARLI DAVRANIŞINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın da, yaptığı açıklamada 'Özellikle tarım ile iç içe olan bir organize sanayi bölgesiyiz. Sanayicilerimizin de duyarlı davranışıyla, çiftçilerimizin de emeklerini ön plana çıkararak ürettiği 255 ton ürünleri, kendi işçilerimize dağıtılması için sanayicilerimiz taşın altına elini koydular, teşekkür ediyoruz. Bölge olarak da her zaman sosyal barıştan, iş barışından yana hareket etmeye çalıştık, bundan sonra da her zaman veren el durumunda olmak için elimizden geleni yapacağız. Kurban Bayramı'nda da burada, hemen yan tarafta üretilen ürünlerin, çalışan işçilerimize dağıtılması için aracı olmamız bize ayrı bir mutluluk vermektedir. Bu konuyu gündeme getiren sosyolog Mutlu Çınar'a da ayrıca teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı