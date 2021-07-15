Uludağ'ın zirvesine nefes kesen tırmanış
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Uludağ'ın zirvesine nefes kesen tırmanış

Uludağ'ın zirvesine nefes kesen tırmanış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) gönüllüleri, hem eğitim hem kamp amacıyla Uludağ'ın karla kaplı 2543 metrelik zirvesine bir tırmanış gerçekleştirdi.

Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) gönüllüleri, hem eğitim hem kamp amacıyla Uludağ'ın karla kaplı 2543 metrelik zirvesine bir tırmanış gerçekleştirdi.

Yaklaşık iki yıl önce 9 kurucu üyenin önderliğinde Genel Merkezi Bursa da kurulan DASKUT (Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği) kısa süre olmasına rağmen 20 İl Temsilciliği ve 800'e yakın üyesi ile bir yandan afet, kayıp, orman yangını ve birçok sosyal projede görev alırken, bir yandan da üyelerinin eğitimlerine devam ediyor. Eğitim konularından birisi de dağcılık olan DASKUT, Dağcılık Kulübünü de faaliyete alarak hem arama kurtarma faaliyetlerinde dağ arama kurtarma personellerini yetiştirmeyi hem de profesyonel dağcı sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.

Kısa bir süre önce dernek bünyesinde kurulan DASKUT Dağcılık Kulübü, Erol Esen liderliğinde DATO (Dağcılık ve Tırmanış Okulu) eğitmenleri Ahmet Köse ve Koray Sır rehberliğinde çalışmalarına başladı. .

DASKUT Dağcılık Kulübü sporcuları ekibin koçu Erol Esen ve DATO eğitmenleri Ahmet Köse ve Koray Sır liderliğinde Uludağ Çobankaya da üç günlük bir kamp yaparak zirve tırmanışı gerçekleştirdiler. Cuma günü saat 11: 00 da Maden yolundan diagonal rotasına yürüyüş, diagonal rotasında lider (öncü) tırmanış tekniği kullanılarak yaklaşık 150 metre tırmanış gerçekleştirilerek Uludağ küçük zirveye ulaşıldı.

Pazar günü kamp alanından hareket edilerek maden yolundan yaklaşık 4 saat yürüyüşten sonra çakal rotasına varış, çakal rotasında gerekli ekipmanlar kullanılarak Uludağ büyük zirveye tırmanış gerçekleştirildi.

Zirve defterine not yazan ekip, başarılı bir tırmanışı ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA

Uludağ'ın zirvesine nefes kesen tırmanış
Uludağ'ın zirvesine nefes kesen tırmanış
Uludağ'ın zirvesine nefes kesen tırmanış
Uludağ'ın zirvesine nefes kesen tırmanış
Uludağ'ın zirvesine nefes kesen tırmanış
Uludağ'ın zirvesine nefes kesen tırmanış
Uludağ'ın zirvesine nefes kesen tırmanış
Uludağ'ın zirvesine nefes kesen tırmanış
Uludağ'ın zirvesine nefes kesen tırmanış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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