Uludağ'ın eteklerinde şelalede serinlerken düşerek yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı
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Uludağ'ın eteklerinde şelalede serinlerken düşerek yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı

Uludağ'ın eteklerinde şelalede serinlerken düşerek yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Bursa'da, Uludağ'ın eteklerindeki şelalede serinlerken düşen ve ayağı kırılan kişi, bulunduğu bölgeden helikopterle alındı.

Bursa'da, Uludağ'ın eteklerindeki şelalede serinlerken düşen ve ayağı kırılan kişi, bulunduğu bölgeden helikopterle alındı.

Ahmet Solmaz (35) ve yanındaki iki kişi, Erikli mevkisindeki Balaban Şelalesi'ne gitti.

Serinlemek için şelaleye giren Solmaz düşünce ayağı kırıldı.

Yanındakilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFAD, NAK Arama Kurtarma, ANDA ve UMKE'nin de aralarında olduğu yaklaşık 100 kişilik ekip, kent merkezinden yaklaşık 2 saat yürüme mesafesinde olan bölgeye güçlükle ulaşarak Solmaz'a ilk müdahaleyi yaptı.

Bölgenin sarp kayalıklardan oluşması, arazinin engebeli yapısı ve yaralının hipotermi geçirme olasılığından dolayı helikopter istendi.

Türk Kara Kuvvetlerine bağlı Sikorsky tipi helikopter, İstanbul'dan havalanarak bölgeye hareket etti. Şelaleye kısa sürede ulaşan helikopterden sarkıtılan sedye ve askeri personelin yardımıyla alınan Solmaz, İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Komutanlıkta hazır bekletilen ambulansa bindirilerek Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen Ahmet Solmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uludağ'ın eteklerinde şelalede serinlerken düşerek yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı
Uludağ'ın eteklerinde şelalede serinlerken düşerek yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı
Uludağ'ın eteklerinde şelalede serinlerken düşerek yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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