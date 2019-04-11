2 TL'lik Tuvalet Ücreti Yüzünden Çıkan Meydan Kavgası Kamerada: 1 Ölü, 1 Yaralı
Bursa Uludağ'da 2 liralık tuvalet ücreti yüzünden çıkan kavga sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Meydan kavgası, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da 2 liralık tuvalet ücreti yüzünden 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Silahların patladığı kavgada, şahısların vurulma anı, sopaların havada uçuşması an be an kameraya yansıdı.
Uludağ'da 2 ay önce ödenmeyen 2 liralık tuvalet parası yüzünden çıktığı iddia edilen meydan kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İki grubun çatıştığı aksiyon filmlerini aratmayan silahlı sopalı kavgada vurulan gençlerin yere düştükleri, bazı şahısların da kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtıkları görülüyor.
BAŞKAN İLE OTEL ÇALIŞANLARI ARASINDA KAVGA ÇIKTI
İddiaya göre geçtiğimiz Şubat ayında 1. Oteller Bölgesindeki bir otele ait kafede Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği Başkanı ile otel görevlileri ve otel özel güvenlikçileri arasında kavga çıktı. Yaşanan gerginlikte dernek üyesi Y.K.Ü., E.Ç. ve R.Ö. isimli şahıslar ile özel güvenlik oldukları belirlenen S.Ç., R.B. ile otel çalışanı A.Ö. birbirini karşılık olarak darp etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI
Bu olayın gecesinde dernek üyelerinden oluşan 40 kişilik grup toplanarak otelde konaklayan, darp olayına karışan özel güvenlik görevlilerine saldırdı. Kargaşa sırasında özel güvenlik görevlilerinden M.S. belinden çıkardığı tabanca ile rastgele ateş etmeye başlayınca göğsünden isabet alan 19 yaşındaki Y.K. hayatını kaybederken, H.S. isimli şahıs da yaralandı.
KAMERA KAYITLARI SONRASI 29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olaya anında müdahale eden jandarma timleri olayda kullanılan 2 adet tabanca ile birlikte olayın şüphelilerini gözaltına aldı. Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği'ne mensup grup üyeleri üzerinde yapılan üst aramalarında ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olay yerine sevk edilen 9 JÖH Timi, 10 Asayiş Timi, 6 İstihbarat Timi, 2 Trafik Timi 1 JASAT Timi ve Olay Yeri İnceleme Timlerinin bulunduğu 237 jandarma kısa sürede yaşanan gerginliği bastırdı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve incelenen kamera kayıtları sonrası 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
"SEN BENİ TANIMIYORSUN"
1 gencin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı 29 kişinin de gözaltına alındığı kavganın çıkış nedeninin ise kafenin tuvaletine giren Y.U'nun bozuk parasının çıkmaması üzerine daha sonra getireceğini söylemesi bunun üzerine yaşanan tartışmada tuvalet görevlisine "Sen beni tanımıyor musun?" diye bağırması olduğu iddia edildi.
KAVGA KAMERADA
Yaklaşık 40 kişinin silahlı sopalı kavgası otelin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde ellerinde sopalar bulunan kalabalık grubun, otel önüne geldiği korumalardan bazılarının kalabalığı dağıtmak için silahlarına sarıldıkları, kalabalık gurubun koşmaya başlaması üzerine silahların patladığı, vurulan bir kişinin yere düştüğü görülüyor.
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TUVALET ÜCRETLERİ KALDIRILSIN BU ZARURİ İHTİYAÇ...ANK.METROSUN DA DA ÜCRETLİ NE BU YA..İNSAN HAKLARINA AYKIRI BU ÜCRET ..BELEDİYELER EL ATMALI BU İŞE KESİNLİKLE.Cevap Yaz Yayından KaldırNEDEMNEKK: oldu tamam. peki baş üstüne... yahu ne kadar salakça bir yorum böyle.Yayından Kaldır
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Bu millet iflah olmaz artik, yazik cok yazik. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Uludag resmen mafyaların yeri olmus.sakallı adamlar,ellerinde tesbihler,sürekli bir rant kavgası halindeler,konusmayı beceremeyen cahil bir kesim var orda.2 tl ödeyemeyeck kadar parası mı yok muş başkanın, yoksa insanlıgında nasibini mi alamamış.tuvalet görevlisini dövmek yada bağırmak neymiş.cebinde bozuk paran yoksa bozar getirirsin verirsin adama.sen beni tanımıyormusun da ne demek.sen başkansın diye herseyde adınmı gececek sanıyorsun.insan gibi 2 TL yi verseydin bu rezillikler yaşanmazdı....Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Nasil bir ülkede yasar hale geldik haber degil cinayet filimleri kim Kimi öldürürse hep öldürme hep öldürme hic mi iyi bir haber olmazCevap Yaz 2 Yayından Kaldır