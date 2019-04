2 TL'lik Tuvalet Ücreti Yüzünden Çıkan Meydan Kavgası Kamerada: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da 2 liralık tuvalet ücreti yüzünden 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Silahların patladığı kavgada, şahısların vurulma anı, sopaların havada uçuşması an be an kameraya yansıdı.

Uludağ'da 2 ay önce ödenmeyen 2 liralık tuvalet parası yüzünden çıktığı iddia edilen meydan kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İki grubun çatıştığı aksiyon filmlerini aratmayan silahlı sopalı kavgada vurulan gençlerin yere düştükleri, bazı şahısların da kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtıkları görülüyor.

BAŞKAN İLE OTEL ÇALIŞANLARI ARASINDA KAVGA ÇIKTI

İddiaya göre geçtiğimiz Şubat ayında 1. Oteller Bölgesindeki bir otele ait kafede Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği Başkanı ile otel görevlileri ve otel özel güvenlikçileri arasında kavga çıktı. Yaşanan gerginlikte dernek üyesi Y.K.Ü., E.Ç. ve R.Ö. isimli şahıslar ile özel güvenlik oldukları belirlenen S.Ç., R.B. ile otel çalışanı A.Ö. birbirini karşılık olarak darp etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Bu olayın gecesinde dernek üyelerinden oluşan 40 kişilik grup toplanarak otelde konaklayan, darp olayına karışan özel güvenlik görevlilerine saldırdı. Kargaşa sırasında özel güvenlik görevlilerinden M.S. belinden çıkardığı tabanca ile rastgele ateş etmeye başlayınca göğsünden isabet alan 19 yaşındaki Y.K. hayatını kaybederken, H.S. isimli şahıs da yaralandı.

Hayatını Kaybeden Y.K.

KAMERA KAYITLARI SONRASI 29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya anında müdahale eden jandarma timleri olayda kullanılan 2 adet tabanca ile birlikte olayın şüphelilerini gözaltına aldı. Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği'ne mensup grup üyeleri üzerinde yapılan üst aramalarında ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olay yerine sevk edilen 9 JÖH Timi, 10 Asayiş Timi, 6 İstihbarat Timi, 2 Trafik Timi 1 JASAT Timi ve Olay Yeri İnceleme Timlerinin bulunduğu 237 jandarma kısa sürede yaşanan gerginliği bastırdı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve incelenen kamera kayıtları sonrası 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

"SEN BENİ TANIMIYORSUN"

1 gencin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı 29 kişinin de gözaltına alındığı kavganın çıkış nedeninin ise kafenin tuvaletine giren Y.U'nun bozuk parasının çıkmaması üzerine daha sonra getireceğini söylemesi bunun üzerine yaşanan tartışmada tuvalet görevlisine "Sen beni tanımıyor musun?" diye bağırması olduğu iddia edildi.

KAVGA KAMERADA

Yaklaşık 40 kişinin silahlı sopalı kavgası otelin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde ellerinde sopalar bulunan kalabalık grubun, otel önüne geldiği korumalardan bazılarının kalabalığı dağıtmak için silahlarına sarıldıkları, kalabalık gurubun koşmaya başlaması üzerine silahların patladığı, vurulan bir kişinin yere düştüğü görülüyor.

