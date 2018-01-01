Uludağ'da yılbaşı gecesinde 2 konser



BURSA - Uludağ'da yılbaşı gecesinde Hande Ünsal ve Öykü Serter performansları ile hayranlarını coşturdu. Otellerin yüzde yüz doluluk oranına ulaşması nedeniyle eğlence mekanlarında ve otellerde yer bulamayan vatandaşlar yeni yıla kayak pistlerinde girdi.

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'da Yılbaşı gecesi büyük coşku ile kutlandı. Grand Yazıcı Oteli'nin akşam yemeği galasında Hande Ünsal sahne alırken, gece yarısına saatler kala Patron Cafe'de DJ kabinine geçen Öykü SERTER Uludağ'a gelen tatilcileri coşturdu. Ayrıca otellerde ve eğlence mekanlarında yer bulamayan bazı tatilciler yılbaşını kayak pistlerinde karşıladı.

Grand Yazıcı Otel'inin akşam yemeği galasında sahne alan Hande Ünsal," Uludağ'da çok güzel bir konser bizi bekliyor, yeni yıla bomba gibi giriyoruz. Gündüz geldim Uludağ'a henüz fırsat bulamadım. Ama kaymayı çok istiyorum. Ozan Doğulu ile yeni şarkımız çıkıyor, onun heyecanı var. Klip çekimini bitirdik ve güzel olmasını diliyorum"dedi.

Yılbaşına Patron Cafede DJ performansı sergileyen Öykü Serter,"Snowboard yapıyorum, ama sık sık yapmıyorum. Eski yüzücü olduğum için hayatım boyunca yüzme dışında başka bir spor yapmam yasaklandı. Yılbaşında ilk kez çalışıyorum, fabrika ayarlarıma dönmek istiyorum. Yaşamımla ilgili enterasan şeyler değiştirdim. Oda sağlığa zararlı bir takım alışkanlıklarımdan kurtuldum" dedi.

Hande Ünsal akşam yemeğinden sonra yaklaşık 2 saat sahnede kalırken Öykü Serter ise gece yarısından sabah saatlerine kadar sahnede sevenlerini coşturdu.