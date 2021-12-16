Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Uludağ'da önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının, 23 Aralık Perşembe gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece olduğu Uludağ'da, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Uludağ'da kar yağışının başlamasıyla birlikte bölgeye Karayolları 143'üncü Şube Şefliği Uludağ Bakım Evi tarafından ekipler sevk edildi. Dozerler ve kar küreme araçları, 24 saat boyunca aralıksız olarak, Uludağ yolu ve oteller bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri ise Milli Parklar girişinden itibaren araçlarda kış lastiği ve zincir kontrolü yapıyor. Kış lastiği ve zincir olmayan araçların sürücülerinin Uludağ'a çıkışına izin verilmiyor.

Uludağ'da yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak, geçtiğimiz hafta hizmet vermeye başlayan oteller de yılbaşı hazırlıkları aralıksız devam ederken, kar pistlerinin de bu hafta sonundan itibaren kayakçılarla dolması bekleniyor.