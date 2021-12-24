ULUDAĞ'A ÇIKIŞTA UCUZ TELEFERİK KUYRUĞU

BURSA (DHA) - ULUDAĞ'a çıkmak için halk günü uygulamasından yararlanmak isteyen Bursalılar, teleferiğe akın etti. Yüzde 50 indirimli olarak teleferiğe binmek isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye'nin ilk teleferik hattı olarak 1963 yılında faaliyete geçen, yarım asır boyunca kentin önemli simgelerinden olan teleferik hattı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenip 'Oteller Bölgesi'ne kadar uzatılarak' 2014 yılında yenilenen yüzüyle kullanıma sunuldu. Yaklaşık 9 kilometre ile Türkiye'nin en uzun hatlarından biri olan teleferik; Teferrüç, Kadıyayla, Sarıalan ve Oteller Bölgesi istasyonlarından oluşuyor.

Her 20 saniyede bir gelen 8 kişilik modern kabinleriyle şehir merkezinden zirveye kadar süren 30 dakikalık yolculukta Uludağ'ın eşsiz manzarasının keyfini çıkarmak isteyen Bursalılar için özel halk günü uygulaması başlatıldı. Cuma günleri sadece Bursa'da ikamet eden vatandaşların yararlanabileceği uygulama ile bilet fiyatları yüzde 50 indirimli olarak satışa sunuluyor. Bugün, halk günü uygulamasından faydalanmak isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren, teleferikte uzun kuyruklar oluşturdu. Bursalıların yanı sıra yabancı turistler ile diğer kentten gelen vatandaşlar da teleferiği tercih etti.

Eşi ve çocuğuyla birlikte Uludağ'a çıkmak için teleferiği tercih eden Yakup Dönmez, 'İndirimli olduğunu öğrendik, çok güzel oldu. Bugünü kaçırmayalım, ailecek bir kar keyfi yapalım dedik. Geleli yarım saat oldu ama 1 saat daha bekleriz' diye konuştu.

Teleferik sırası bekleyen Yusuf Halit de, 'Cuma günü olduğu için gelmek istedim. Kar kent merkezine yağmayınca biz de arkadaşlarımızla Uludağ'a çıkmak istedik' dedi.

Üniversite öğrencisi Burak Arslantürk ise, 'Halk gününden yararlanamıyoruz maalesef. Sadece Bursa'da ikamet edenler yararlanabiliyormuş. Biz burada öğrenci olduğumuz için, öğrenci indiriminden yararlanıyoruz. Uludağ'a daha önce hiç gitmedik, bizim için de sürpriz olacak' diye konuştu.

Huriye Özgür de, 'Teleferiğe de ilk kez bineceğim, Uludağ'a da ilk kez çıkacağım. Heyecanlıyım' ifadelerini kullandı.

Antalyalı üniversite öğrencisi Batuhan Çağlak, 'Teleferikle Uludağ'a çıkmayı arkadaşlarım önerdi. İlk defa kar göreceğim için heyecanlıyım. Güzel bir deneyim olacak benim için' derken, Mervan Çelik ise, 'Muğla'dan öğrenci olarak Bursa'ya geldim. Hayatımda hiç kar görmedim, çok heyecanlıyım' ifadelerini kullandı.