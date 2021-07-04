Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyaretçi akını
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Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyaretçi akını

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Kültür Sanat

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyaretçi akını Ulucanlar Cezaevi Müzesi, kademeli normalleşmeye geçilmesiyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyaretçi akını

ANKARA - Ulucanlar Cezaevi Müzesi, kademeli normalleşmeye geçilmesiyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

İçişleri Bakanlığı tarafından, kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin yayımlanan genelgeye göre, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahatin kaldırılmasının ardından Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Ulucanlar Cezaevi Müzesi, ziyaretçi akınına uğradı.

Gaziantep'te bir cezaevinde gardiyan olarak çalışan vatandaş pandemiden dolayı hiçbir yeri gezemediğini belirterek, "Mesleğim gardiyan olduğu için de Ulucanlar Cezaevi Müzesini merak ettim. Ben modern cezaevinde çalışıyorum. Ama burası çok eskiymiş. Yaşananların görülmesi açısından güzel bir müze. Maske ve mesafemizi koruyoruz. Cezaevine bu kadar ilgi duyulması şaşırtıcı" dedi.

Ankara'da ikamet eden bir genç ise, müzenin tekrar açıldığını görmenin çok güzel bir şey olduğunu belirterek, Nazım Hikmet gibi ünlü isimleri hapis yattığı cezaevini gelip görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Cezaevine yoğun bir ilgi olduğunu dile getiren bir başka vatandaş ise, "Bu cezaevinin geçmişte yaşadıkları, yaşattıklarıyla ilgili sanırım. Gerçekten o dönemdeki ortamı hissettik. Bayağı ilgi var. Koğuşlar kapalı alan neticesinde belki içeriye onar kişilik gruplar alınsa daha detaylı bir gezi olabilirdi. İnsanlar sırayla girse daha güzel olur" diye konuştu.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyaretçi akını
Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyaretçi akını
Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyaretçi akını
Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyaretçi akını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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