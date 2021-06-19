Uluç Bayraktar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yönetmen Uluç Bayraktar'ın filmleri, hayatı ve biyografisi!

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Uluç Bayraktar kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli merak edildi. Detaylar yazımızda...

ULUÇ BAYRAKTAR KİMDİR?

Uluç Bayraktar (d. 1974, Gelibolu, Çanakkale) Türk dizi yönetmenidir.

Uluç Bayraktar doğum tarihi : 1974

Uluç Bayraktar kaç yaşında : 46 yaşında

Uluç Bayraktar nereli : Çanakkale

Uluç Bayraktar mesleği ne : Dizi yönetmeni

2001 yılında Ege Üniversitesi iletişim fakültesinin Radyo, TV ve sinema bölümünden mezun oldu. 2000 yılında TRT'de yayınlanan ve yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı "Şaşıfelek Çıkmazı" dizisinde yönetmen yardımcılığı ile dizi sektörüne adım attı. Ardından 2002 yılında Ziya ÖZTAN'ın yönettiği "Abdülhamit düşerken" adlı dizide yine yönetmen yardımcısı olarak çalıştı.

2010 yılında "Ezel" ile 1. İsmail Cem Televizyon Ödülleri'nde "en iyi yönetmen" ödülüne lâyık görüldü.

YÖNETMENLİK YAPTIĞI FİLMLERİ

"Üç Kuruş", 2021-

"Babil", 2020

"Çarpışma", 2018-2019

"İçerde", 2016-2017

"Karadayı", 2012-2015

"Son", 2012

"Ezel", 2009-2011

"Menekşe ile Halil", 2007-2008

"Ezo Gelin" 1. Sezon, 2006

"Kabuslar Evi: Tanıdık Yabancı", 2006

"Kabuslar Evi: Kaçan Fırsatlar Limited", 2006

"Kabuslar Evi: Karanlıktan Gelen", 2006

"Kabuslar Evi: Çizgisiz Zamanlar", 2006

"Kampüsistan", 2003

"Asmalı Konak", 2002 (yönetmen yardımcısı)

"Abdülhamit Düşerken", 2002 (yönetmen yardımcısı)

"Şaşı Felek Çıkmazı", 2000 (yönetmen yardımcısı)

KISA FİLMLERİ

"Hayat Bu" 2001, 2001'de 23. İFSAK ulusal kısa film ve belgesel yarışmasına katıldı, 2002'de 14. İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali'ne katıldı, 2003'te de 3. Kuşadası Altınkıyı Film Festivali'nde gösterildi.

ULUÇ BAYRAKTAR VE ALARA HAMAMCIOĞLU EVLENDİ

Reyting rekortmeni dizilerin yönetmenliğini üstlenerek adını geniş bir kitleye duyuran 46 yaşındaki Uluç Bayraktar, bir süredir birlikte olduğu 21 yaşındaki yapımcı Alara Hamamcıoğlu ile dünyaevine girdi.

Ezel, Son, Karadayı, Çarpışma, İçerde ve son olarak Babil dizilerinin yönetmenliğini yapan 46 yaşındaki Uluç Bayraktar, kendisinden 25 yaş küçük olan Alara Hamamcıoğlu'yla Emirgan'daki bir mekanda dün düzenlenen törenle evlendi.