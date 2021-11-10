Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz

Bugün, Millî Mücadelemizin önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümü. Biz de Haberler.com ailesi olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hasret ve minnetle anıyoruz

ANITKABİR ZİYARETÇİLERİYLE BULUŞACAK

1938 yılının 10 Kasım'ında kaybettiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir özlem ve sevgiyle anılacak. Anıtkabir ziyaretçileriyle buluşacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce vatandaşlar, ellerinde bayraklarıyla Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na akın edecek.

09.05'TE HAYAT DURACAK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların maskeli ve mesafeli olarak içeri alınacağı Dolmabahçe Sarayı'nda saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk'ün odasında resmi tören düzenlenecek.

DOLMABAHÇE'DE MEVLİT OKUTULACAK

İstanbul Valiliği de Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle Bezmialem Valide Sultan Camii'nde (Dolmabahçe Camii) saat 12.15'te mevlit programı düzenleneceğini açıkladı.

ANITKABİR'DE İLK TÖREN

Anıtkabir'deki ilk tören Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın Aslanlı Yolun başladığı merdivenlerin önündeki alanda saat 08.45'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mozoleye çelenk bırakacak ve "ti" borusunun çalınmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

"İNSANLIK BÜYÜK EVLADINI KAYBETTİ"

Gazeteler 10 Kasım 1938 günü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüne duyulan üzüntüyü manşetlere taşıdı. Türk basını en hüzünlü manşetlerini o gün attı. Ulusal gazeteler yıldırım (ikinci) baskılarıyla Ata'nın vefat haberini okurlarına duyurdu. Atatürk'ün ebediyete irtihalini, Ulus Gazetesi, "Kurtarıcını ve En Büyük Evladını Kaybettin. Türk Milleti, Sen Sağol", Tan Gazetesi , "Babamızı Kaybettik", Cumhuriyet Gazetesi, "Atatürkümüzü Kaybettik", Kurun Gazetesi: "Atatürk Öldü. Türk Milleti Sen Sağol", Son Posta Gazetesi: "Türk Milleti Ulu Şefini, İnsanlık Büyük Evladını Kaybetti" manşetleriyle haber leştirdi.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ VE ATATÜRK HAFTASI

1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10-16 Kasım haftası; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği hafta olarak kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrılığı gün, Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir.

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