Ultrason cihazları Sökeli hastalara hizmet verecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ultrason cihazları Sökeli hastalara hizmet verecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ultrason cihazları Sökeli hastalara hizmet verecek

Sağlık Bakanlığı tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne gönderilen 2 adet ultrason (USG) cihazı ile hastanenin teknik altyapısı güçlendirilirken randevu usulü çalışan servis, yapılacak çalışmalar ile hastalara muayeneleri ile aynı gün içerisinde hizmet verecek.

AYDIN (İHA) - Sağlık Bakanlığı tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne gönderilen 2 adet ultrason (USG) cihazı ile hastanenin teknik altyapısı güçlendirilirken randevu usulü çalışan servis, yapılacak çalışmalar ile hastalara muayeneleri ile aynı gün içerisinde hizmet verecek.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün desteği ile Sağlık Bakanlığı tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde 2 adet görüntü kalitesi daha yüksek üst düzey USG cihazı gönderildi. Hastanede 2 adet USG çekim odası hizmet verilmekteyken, teslim alınan yeni cihazlar ile birlikte USG çekim odası sayısı 3'e çıktı. Randevu usulü yapılan USG çekiminin yakın zamanda hasta randevuları ile aynı gün içinde sonuçlandırılması için hastane yöneticileri tarafından çalışma başlatıldı. - AYDIN

Ultrason cihazları Sökeli hastalara hizmet verecek

Ultrason cihazları Sökeli hastalara hizmet verecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Aydın, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title