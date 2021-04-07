Ülkü Erakalın kimdir? Ülkü Erakalın hayatı ve biyografisi!

İstanbul Belediye Konservatuvarı Müzik Bölümü mezunu olan Erakalın, sanat hayatına 1958 yılında başladı. İlk deneyimlerini Lütfi Akad'ın asistanlığını yaparak edinen sanatçı, 1961 yılında yönetmenlik yaptığı sinema sanatında, ilk eserini Unutamadığım Kadın filmiyle sergiledi. Ülkü Erakalın kimdir? Ülkü Erakalın kaç yaşında vefat etti, nereli? Ülkü Erakalın mesleği nedir? Ülkü Erakalın hayatı ve biyografisi nedir?

İstanbul Belediye Konservatuvarı Müzik Bölümü mezunu olan Erakalın, sanat hayatına 1958 yılında başladı. İlk deneyimlerini Lütfi Akad'ın asistanlığını yaparak edinen sanatçı, 1961 yılında yönetmenlik yaptığı sinema sanatında, ilk eserini Unutamadığım Kadın filmiyle sergiledi. Müzisyenlik deneyiminin yanı sıra, "Duygu Film" adlı bir şirketle yapımcılık işinde de bulundu. Genellikle anılarını içeren dört kitap yazdı. Bir filmde oyuncu olarak rol alan Erakalın, 1970'li yılların seks filmleri furyasında birçok filmin yönetmenliğini yaptı. 200 civarında filme imza atmıştır. Ülkü Erakalın kimdir? Ülkü Erakalın kaç yaşında vefat etti, nereli? Ülkü Erakalın mesleği nedir? Ülkü Erakalın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÜLKÜ ERAKALIN KİMDİR?

Ülkü Erakalın, (d. 9 Haziran 1934, İstanbul -ö. 6 Nisan 2016, İstanbul), Türk yapımcı ve yönetmendir.

İstanbul Belediye Konservatuvarı Müzik Bölümü mezunu olan Erakalın, sanat hayatına 1958 yılında başladı. İlk deneyimlerini Lütfi Akad'ın asistanlığını yaparak edinen sanatçı, 1961 yılında yönetmenlik yaptığı sinema sanatında, ilk eserini Unutamadığım Kadın filmiyle sergiledi. Müzisyenlik deneyiminin yanı sıra, "Duygu Film" adlı bir şirketle yapımcılık işinde de bulundu. Genellikle anılarını içeren dört kitap yazdı. Bir filmde oyuncu olarak rol alan Erakalın, 1970'li yılların seks filmleri furyasında birçok filmin yönetmenliğini yaptı. 200 civarında filme imza atmıştır.

6 Nisan 2016 tarihinde, bir süredir tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde öldü.

7 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Beyoğlu Kulaksız mezarlığına defnedilmiştir.

ÖDÜLLERİ

1972 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi 3. Film Ödülü, Üvey Ana

Milano Çocuk Filmleri Festivali - 1971, Birincilik Ödülü Afacan Küçük Serseri

1. İstanbul Uluslararası Film Festivali - 1976, Birincilik Ödülü, Ben Sana Mecburum

KİTAPLARI

Fotoğraflar Siyah-Beyaz Anılar Renkli, Arıtan Yayınevi, Aralık 2002, ISBN 978-975-7582-87-8

Yeşilçam'dan Son Yapraklar Belge ve Anılarla Türk Sinemasının Kırk Yılı, Arıtan Yayınevi, Eylül 2000, ISBN 978-975-8716-74-6

Film Karelerine Gizlenen Anılar, Arıtan Yayınevi, Nisan 1999, ISBN 979-975-7582-56-3

Direklerarası'nın Son Direkleri, ISBN 979-975-7582-59-4

FİLMOGRAFİSİ

Çığlık Çığlığa Bir Sevda - 2009 Altın Portakal Onur Ödülü

Üvey Ana - 10 Altın Film - 2004

Dudaktan Kalbe - 2004

Paydos - 2004

Bir Cahide Sonku Vardı - 1995 (Cahide Sonku belgeseli, "Artemis Ödülü" verildi)[2]

Yılın Kadını - 1989

Hayroş - 1986

Kısrak - 1986

Acıların Kadını - 1986

Assolist - 1985

Kaderi Zorlama - 1985

O Kadınlardan Biri - 1985

Sana Öyle Hasretim ki - 1985

Satmışım Anasını - 1985

Sev Yeter - 1984

Rezalet - 1979

Şıllık - 1979

Uçurumdaki Kadın - 1979

Bu Benim Günahım - 1979

Yosma - 1979

Çıplaklar - 1979

Memnu Meyve - 1979

Gönül Oyunu - 1979

Dua - 1979

Yedi Kocalı - 1979

Şehvet Uçurumu - 1979

Fakir - 1979

Günahkar Kadın - 1979

Kara Leke - 1979

Koca Aranıyor - 1979

Skandal - 1979

Ay Aman Of - 1979

Lekeli Kadın - 1979

Bizim Fıstıklar - 1978

İsmet Bu Ne Kısmet - 1978

Kadınlar Koğuşu - 1978

Erkeklik Öldü mü Abiler - 1978

Kadınlar Hamamı - 1978

Sormagir Sokağı - 1978

Hayat Kadınları - 1978

Yengen - 1978

Köfte Ekmek Az Piyaz - 1978

Aldırma Gönül - 1978

Hızlı Giden Yorulur - 1977

Yeşilçam Sokağı - 1977

Yazgı - 1976

Ben Sana Mecburum - 1976

Çalkala Yavrum Çalkala - 1975

Derece 37 (2) - 1975

Ah Bu Kadınlar - 1975

Kanlı Sevda - 1974

Ayyaş - 1974

Silemezler Gönlümden - 1974

Alo Polis - 1974

Çoban - 1973

Elbet Bir Gün Buluşacağız - 1973

Dikiz Aynası - 1973

Bir Garip Yolcu - 1972

Afacan Harika Çocuk - 1972

Yaşamak Kolay Değil - 1970

Son Nefes - 1970

Ana Gibi Yar Olmaz - 1970

Köye Dönen Yosma - 1970

Vur Patlasın Çal Oynasın - 1970

Galatalı Fatma - 1969

İki Yetime - 1969

Kapıcının Kızı - 1969

Yanık Kaval - 1969

Yuvamı Yıkamazsın - 1969

Acı Yıllar - 1968

Anjelik Osmanlı Saraylarında - 1967

Ayrılık Şarkısı - 1966

Hepimiz Kardeşiz - 1964

Anasının Kuzusu - 1964

Lekeli Aşk - 1964

Aşk Merdiveni - 1962

Lekeli Kadın – 1962

Kırmızı Karanfiller - 1962