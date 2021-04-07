Ülkü Erakalın kimdir? Ülkü Erakalın hayatı ve biyografisi!
İstanbul Belediye Konservatuvarı Müzik Bölümü mezunu olan Erakalın, sanat hayatına 1958 yılında başladı. İlk deneyimlerini Lütfi Akad'ın asistanlığını yaparak edinen sanatçı, 1961 yılında yönetmenlik yaptığı sinema sanatında, ilk eserini Unutamadığım Kadın filmiyle sergiledi. Ülkü Erakalın kimdir? Ülkü Erakalın kaç yaşında vefat etti, nereli? Ülkü Erakalın mesleği nedir? Ülkü Erakalın hayatı ve biyografisi nedir?
İstanbul Belediye Konservatuvarı Müzik Bölümü mezunu olan Erakalın, sanat hayatına 1958 yılında başladı. İlk deneyimlerini Lütfi Akad'ın asistanlığını yaparak edinen sanatçı, 1961 yılında yönetmenlik yaptığı sinema sanatında, ilk eserini Unutamadığım Kadın filmiyle sergiledi. Müzisyenlik deneyiminin yanı sıra, "Duygu Film" adlı bir şirketle yapımcılık işinde de bulundu. Genellikle anılarını içeren dört kitap yazdı. Bir filmde oyuncu olarak rol alan Erakalın, 1970'li yılların seks filmleri furyasında birçok filmin yönetmenliğini yaptı. 200 civarında filme imza atmıştır. Ülkü Erakalın kimdir? Ülkü Erakalın kaç yaşında vefat etti, nereli? Ülkü Erakalın mesleği nedir? Ülkü Erakalın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
ÜLKÜ ERAKALIN KİMDİR?
Ülkü Erakalın, (d. 9 Haziran 1934, İstanbul -ö. 6 Nisan 2016, İstanbul), Türk yapımcı ve yönetmendir.
İstanbul Belediye Konservatuvarı Müzik Bölümü mezunu olan Erakalın, sanat hayatına 1958 yılında başladı. İlk deneyimlerini Lütfi Akad'ın asistanlığını yaparak edinen sanatçı, 1961 yılında yönetmenlik yaptığı sinema sanatında, ilk eserini Unutamadığım Kadın filmiyle sergiledi. Müzisyenlik deneyiminin yanı sıra, "Duygu Film" adlı bir şirketle yapımcılık işinde de bulundu. Genellikle anılarını içeren dört kitap yazdı. Bir filmde oyuncu olarak rol alan Erakalın, 1970'li yılların seks filmleri furyasında birçok filmin yönetmenliğini yaptı. 200 civarında filme imza atmıştır.
6 Nisan 2016 tarihinde, bir süredir tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde öldü.
7 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Beyoğlu Kulaksız mezarlığına defnedilmiştir.
ÖDÜLLERİ
1972 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi 3. Film Ödülü, Üvey Ana
Milano Çocuk Filmleri Festivali - 1971, Birincilik Ödülü Afacan Küçük Serseri
1. İstanbul Uluslararası Film Festivali - 1976, Birincilik Ödülü, Ben Sana Mecburum
KİTAPLARI
Fotoğraflar Siyah-Beyaz Anılar Renkli, Arıtan Yayınevi, Aralık 2002, ISBN 978-975-7582-87-8
Yeşilçam'dan Son Yapraklar Belge ve Anılarla Türk Sinemasının Kırk Yılı, Arıtan Yayınevi, Eylül 2000, ISBN 978-975-8716-74-6
Film Karelerine Gizlenen Anılar, Arıtan Yayınevi, Nisan 1999, ISBN 979-975-7582-56-3
Direklerarası'nın Son Direkleri, ISBN 979-975-7582-59-4
FİLMOGRAFİSİ
Çığlık Çığlığa Bir Sevda - 2009 Altın Portakal Onur Ödülü
Üvey Ana - 10 Altın Film - 2004
Dudaktan Kalbe - 2004
Paydos - 2004
Bir Cahide Sonku Vardı - 1995 (Cahide Sonku belgeseli, "Artemis Ödülü" verildi)[2]
Yılın Kadını - 1989
Hayroş - 1986
Kısrak - 1986
Acıların Kadını - 1986
Assolist - 1985
Kaderi Zorlama - 1985
O Kadınlardan Biri - 1985
Sana Öyle Hasretim ki - 1985
Satmışım Anasını - 1985
Sev Yeter - 1984
Rezalet - 1979
Şıllık - 1979
Uçurumdaki Kadın - 1979
Bu Benim Günahım - 1979
Yosma - 1979
Çıplaklar - 1979
Memnu Meyve - 1979
Gönül Oyunu - 1979
Dua - 1979
Yedi Kocalı - 1979
Şehvet Uçurumu - 1979
Fakir - 1979
Günahkar Kadın - 1979
Kara Leke - 1979
Koca Aranıyor - 1979
Skandal - 1979
Ay Aman Of - 1979
Lekeli Kadın - 1979
Bizim Fıstıklar - 1978
İsmet Bu Ne Kısmet - 1978
Kadınlar Koğuşu - 1978
Erkeklik Öldü mü Abiler - 1978
Kadınlar Hamamı - 1978
Sormagir Sokağı - 1978
Hayat Kadınları - 1978
Yengen - 1978
Köfte Ekmek Az Piyaz - 1978
Aldırma Gönül - 1978
Hızlı Giden Yorulur - 1977
Yeşilçam Sokağı - 1977
Yazgı - 1976
Ben Sana Mecburum - 1976
Çalkala Yavrum Çalkala - 1975
Derece 37 (2) - 1975
Ah Bu Kadınlar - 1975
Kanlı Sevda - 1974
Ayyaş - 1974
Silemezler Gönlümden - 1974
Alo Polis - 1974
Çoban - 1973
Elbet Bir Gün Buluşacağız - 1973
Dikiz Aynası - 1973
Bir Garip Yolcu - 1972
Afacan Harika Çocuk - 1972
Yaşamak Kolay Değil - 1970
Son Nefes - 1970
Ana Gibi Yar Olmaz - 1970
Köye Dönen Yosma - 1970
Vur Patlasın Çal Oynasın - 1970
Galatalı Fatma - 1969
İki Yetime - 1969
Kapıcının Kızı - 1969
Yanık Kaval - 1969
Yuvamı Yıkamazsın - 1969
Acı Yıllar - 1968
Anjelik Osmanlı Saraylarında - 1967
Ayrılık Şarkısı - 1966
Hepimiz Kardeşiz - 1964
Anasının Kuzusu - 1964
Lekeli Aşk - 1964
Aşk Merdiveni - 1962
Lekeli Kadın – 1962
Kırmızı Karanfiller - 1962