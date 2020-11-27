Ülkü Adatepe kimdir? Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe nasıl öldü? Kaç yaşındaydı? Nereli?

Atatürk ilke ve inkılaplarının gösterdiği yolda uygar çağdaş bir Türk kadını olarak yaşayan Ülkü Adatepe kimdir? Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe nasıl öldü? Kaç yaşındaydı? Nereli?

Atatürk'ün en küçük manevi kızı 1 Ağustos 2012'de TEM otoyolunun Sakarya-Akyazı yolu üzerinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Atatürk ilke ve inkılaplarının gösterdiği yolda uygar çağdaş bir Türk kadını olarak yaşayan Ülkü Adatepe kimdir? Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe nasıl öldü? Kaç yaşındaydı? Nereli? İşte detaylar haberimizde...

ÜLKÜ ADATEPE KİMDİR?

Ülkü Çukurluoğlu (Adatepe) (27 Kasım 1932 - 1 Ağustos 2012), Mustafa Kemal Atatürk'ün en küçük manevi kızı. Bebekliğinden 6 yaşına kadar Atatürk'ün yanında Çankaya Köşkü'nde yaşamış; kendisi 6 yaşında iken manevi babası Atatürk hayatını kaybedinceye kadar ona yurt gezilerinde eşlik etmiş ve onun çocuk sevgisinin simgesi olmuştur.

YAŞAMI

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın evlatlık kızı Vasfiye Hanım ile Fransızca öğretmeni ve gar şefi Mehmet Tahsin Çukurluoğlu'nun kızıdır. Zübeyde Hanım'ın küçük yaştan itibaren yetiştirdiği Selanikli Vasfiye Hanım, Zübeyde Hanım'ın ölümünden sonra bir süre Mustafa Kemal Atatürk'ün kızkardeşi Makbule Hanım'la kalmış, Atatürk kendisini Gazi Orman Çiftliği'nde istasyon şefliği yapan Mehmet Tahsin Bey'le evlendirmişti. Vasfiye Hanım ile Mehmet Bey'in çocukları olacağını öğrendiğinde ister kız, ister erkek olsun Ülkü isminin verilmesini isteyen Atatürk, 9 aylıkken Ülkü'yü Çankaya Köşkü'ne aldırdı ve biraz büyüdüğünde onu yurt gezilerine götürmeye başladı. Yıllar boyu kullanılan ünlü Alfabe'nin kapağında Atatürk'ün isteği üzerine Atatürk'ü minik Ülkü'ye harfleri öğretirken gösteren İhap Hulusi tarafından yapılmış resimleri yer aldı. Ülkü, Atatürk'ün çocuk sevgisinin simgesi oldu.

Manevi babası Atatürk öldüğünde Ülkü 6 yaşındaydı. Atatürk'ün ölümünden sonraki dönemde eğitimini tamamlamadı. Genç yaşta evlendi. İlk evliliğini Atatürk'ün bir diğer manevi kızı olan Sabiha Gökçen'in amcasının oğlu olan üsteğmen ve daha sonra Kastamonu Milletvekili olan Fethi Doğançay (1923-1997) ile yaptı. Bu evliliğinden iki erkek çocuk sahibi oldu.

İkinci evliliğini 1962 yılında yağ tüccarı Yeşua Bensusen ile yaptı. Bu evlilik eşinin Musevi olması nedeniyle sansasyon yarattı. Üçüncü evliliğini ise iş adamı Öke Adatepe ile yaptı.

ÖLÜMÜ

Yaşamını eşi Öke Adatepe ile İstanbul'da sürdürmekteydi. 1 Ağustos 2012'de TEM otoyolunun Sakarya-Akyazı yolu üzerinde geçirdiği trafik kazasında öldü. Ülkü Adatepe Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yatmaktadır.