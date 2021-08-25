Ülkenin dört bir yanından yanan ahır ve kümeslerin yerine yenilerini yapmak için geldiler

Büyük yangın felaketi sonrasında yanan ahır, ağıl ve kümeslerin yerlerine yenilerini inşa etmek amacıyla bir sosyal medya sayfası üzerinden "Bir Kümes Bir Hayat" projesi başlatan yardımseverler, Manavgat'ta buluştu.