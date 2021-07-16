Ülkelerine bayramlaşmaya giden Suriyeliler buruk sevinç yaşıyor
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Ülkelerine bayramlaşmaya giden Suriyeliler buruk sevinç yaşıyor

Ülkelerine bayramlaşmaya giden Suriyeliler buruk sevinç yaşıyor
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Türkiye'ye sığınan binlerce Suriyeli, Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine dönerken bir taraftan yıllardır görmedikleri aile ve yakınlarıyla bayram geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor, diğer taraftan devam eden savaş ve şiddetin endişesini taşıyor.

Türkiye'ye sığınan binlerce Suriyeli, Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine dönerken bir taraftan yıllardır görmedikleri aile ve yakınlarıyla bayram geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor, diğer taraftan devam eden savaş ve şiddetin endişesini taşıyor.

Kovid-19 salgını sebebiyle bu yıl ve geçen yıl Ramazan Bayramı ile geçen yılki Kurban Bayramı'nda ülkelerine gidemeyen Suriyeli sığınmacılar, bu bayram sevdiklerine kavuşacak olmanın heyecanıyla sınır kapılarının yolunu tutuyor.

Türkiye'deki Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü ve Kilis'te bulunan Öncüpınar gümrük kapılarından ülkelerine geçişleri devam ediyor.

Ülkelerine 18 Temmuz'a kadar geçiş yapabilecek olan Suriyelilere, Türkiye'ye geri dönüşlerinde ise 31 Aralık'a kadar izin veriliyor.

"Anneme 6 yıl sonra kavuşacağım"

İdlibli 18 yaşındaki Suriyeli Muhammed Ammadi, AA muhabirine, Suriye'de savaş nedeniyle anne ve babasından ayrı düşmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Rejimin hava saldırısı nedeniyle yaralanan bir yakınıyla 6 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirten Ammadi, akrabasıyla birlikte İstanbul'a gittiklerini ve o günden bu yana ülkesine gidemediğini anlattı.

Türkiye'ye geldikten sonra anne ve babasından bir daha haber alamadığını ifade eden Ammadi, şöyle konuştu:

"İdlib'de kalan 6 yıldır görmediğim anne ve babamla bayramlaşacağım için çok mutluyum. İki yıldır İdlib'e dönmek için bekliyordum. Anne ve babamın yerini çok şükür öğrendim, salgın nedeniyle dönüş yapamıyordum. Çok şükür sonunda onlara kavuşacağım. 6 yıl önce Türkiye'ye savaş nedeniyle geldim, anne ve babam İdlib'de kaldı uzun zaman sonra onlardan haberdar oldum. Bu bayram onlara kavuşacağım için çok mutluyum."

Ammadi, kendilerine bu fırsatı sağlayan Türk halkına ve yetkililerine teşekkürlerini sunarken, Suriye'deki iç savaşın halen sürüyor olmasının da sevinçlerini buruklaştırdığını kaydetti.

"3 yıl sonra aileme kavuşacağım"

Mersin'den gelen Suriyeli Necim Şuman (26) da 3 yıl sonra İdlib'deki ailesine kavuşacağını dile getirdi.

Hastalığı nedeniyle Türkiye'ye geldiğini aktaran Şuman, "Çok şükür tedavimi oldum, iki yıldır salgın nedeniyle aileme kavuşamıyordum. Bu bayram onlara kavuşacağım için çok mutluyum. Kapının açılmasında emeği olanlara teşekkür ederim." diye konuştu.

Afyon'dan gelen Ahmet Osman (21) da 7 yıl önceki hava saldırısında çok sayıda yakınını kaybettiğini, 4 yıldır annesinden ayrı kaldığını ve ona kavuşacağı için mutlu olduğunu kaydetti.

Ülkelerinde devam eden iç savaştan endişeli olduklarını belirten Osman, "İnşallah bu savaş biter ve ülkemizde barış olur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde kutlanan son Kurban Bayramı'nda (2019) 37 bin 255 Suriyeli ülkesine gitmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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