Ülgür Gökhan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ülgür Gökhan hayatı ve biyografisi nedir?
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Ülgür Gökhan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ülgür Gökhan hayatı ve biyografisi nedir?

08.01.2021 09:59 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:03
Ülgür Gökhan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ülgür Gökhan hayatı ve biyografisi nedir?

Ülgür Gökhan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ülgür Gökhan hayatı ve biyografisi nedir?İşte detaylar haberimizde...

ÜLGÜR GÖKHAN KİMDİR?

Ülgür Gökhan, 1950 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Eğitimine Çanakkale'de başladı ve Galatasaray Lisesi'nde devam ettirdi. 1975 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde okudu. Üniversite yıllarında eşi Hale Gökhan'la tanıştı.

1989 yerel seçimlerinde SHP'den kontenjan Belediye Meclis Üyesi seçildi. 1992 yılında CHP'nin yeniden açılmasıyla CHP'nin Kurucu İl Başkanlığı görevini yürüttü. 1999 yerel seçimlerinde CHP'den yeniden Belediye Meclis Üyesi seçildi ve 2002'de dönemin belediye başkanının istifa etmesiyle, belediye başkanı seçildi. 2009 yerel seçimlerinde, yeniden belediye başkanı oldu. 2014 yılı yerel seçimlerinde de tekrar belediye başkanı olmaya hak kazandı.

ÇTSO ve Çanakkale Spor'un yönetici kadrolarında görev aldı, Rotary Kulüp Başkanlığı yaptı. Aynı zamanda, Galatasaraylılar Birliği ve GS Spor Kulübü divan kurulu üyesi ve Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyeliği görevini de sürdüren Ülgür Gökhan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Çanakkale Belediye Başkan adayı oldu.

Ülgür Gökhan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ülgür Gökhan hayatı ve biyografisi nedir?
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