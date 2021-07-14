Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şenpazar ilçesini ziyaret etti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şenpazar ilçesini ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şenpazar ilçesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ünal Kesmen - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesini ziyaret etti.

Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide kara yolu açılış törenine katılan Karaismailoğlu, daha sonra Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine geçti.

Şenpazar Belediyesi Atatürk Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya gelen Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Cem Çınar'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çınar, daha sonra Bakan Karaismailoğlu'na, ilçenin yöresel ürünü şimşir ağacından yapılan kaşık takımı armağan etti.

Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretinde Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik ile Şenpazar Kaymakamı Semih Memiş eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ünal Kesmen

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