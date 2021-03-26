Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yeniden yüzdürülmesi çalışmaları) Nene Hatun Gemimiz böyle...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yeniden yüzdürülmesi çalışmaları) Nene Hatun Gemimiz böyle...

Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Güncel
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: '(Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yeniden yüzdürülmesi çalışmaları) Nene Hatun Gemimiz böyle...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yeniden yüzdürülmesi çalışmaları) Nene Hatun Gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi."

Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi büyüyor! Günlük zarar 9,6 milyar doları buldu, geminin ikiye bölünmesi gündemde
Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi büyüyor! Günlük zarar 9,6 milyar doları buldu, geminin ikiye bölünmesi gündemde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yeniden yüzdürülmesi çalışmaları) Nene Hatun Gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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