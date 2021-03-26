Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yeniden yüzdürülmesi çalışmaları) Nene Hatun Gemimiz böyle...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yeniden yüzdürülmesi çalışmaları) Nene Hatun Gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi."