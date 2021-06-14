Ulaş'ta sokak kedilerini besleyen esnaf çevresine örnek oluyor
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Ulaş'ta sokak kedilerini besleyen esnaf çevresine örnek oluyor

Ulaş'ta sokak kedilerini besleyen esnaf çevresine örnek oluyor
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir esnaf sokak kedilerinin beslenme ihtiyacını karşılıyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir esnaf sokak kedilerinin beslenme ihtiyacını karşılıyor.

İlçe merkezinde büfe işleten ve taksicilik yapan 57 yaşındaki Remzi Erdoğmuş, her gün evinin bahçesine ve dükkanının önüne gelen kediler için mama ve yiyecek bırakıyor.

Erdoğmuş, AA muhabirine, yıllardır aile olarak sokak kedilerine sahip çıktıklarını söyledi.

Kedilerin her gün yolunu gözlediğini belirten Erdoğmuş, "Sabah evimin kapısını açtığımda kapı önünde bekleyen kedilerimin karnını doyurur, daha sonra büfemin önünde bekleyen kedilerin de mama ve sularını kaplarına koyarım. Sokak hayvanları için her ay düzenli olarak 300- 400 liralık mama alırım. Mama alamayınca tavukçudan parça tavuk ya da marketlerden makarna alarak hayvanların karnını doyururum." dedi.

Sokak kedilerinin kısırlaştırma işlemini de cebinden para ödeyerek veterinere yaptırdığını anlatan Erdoğmuş, "Sokak hayvanı yoktur, sokağa bırakılan hayvan vardır. Sokak hayvanları da toplumun bir parçasıdır, biz nasıl yaşıyorsak sokak hayvanlarının da yaşaması için yemeye içmeye ihtiyaçları vardır." diye konuştu.

Salgın nedeniyle sokağa çıkma yasaklamasının olduğu günlerde de hayvanların aç ve susuz kalmaması için çaba gösterdiğini dile getiren Erdoğmuş, "İnsanlarımızdan onlar için merhamet diliyoruz, çünkü onlar sessiz canlılar. Lütfen biraz duyarlı olalım, özellikle salgın döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı hayvanlarımız aç, susuz kalmasın." ifadelerini kullandı.

Ulaş'ta sokak kedilerini besleyen esnaf çevresine örnek oluyor
Ulaş'ta sokak kedilerini besleyen esnaf çevresine örnek oluyor
Ulaş'ta sokak kedilerini besleyen esnaf çevresine örnek oluyor
Ulaş'ta sokak kedilerini besleyen esnaf çevresine örnek oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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