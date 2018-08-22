Ulaş'ta Protokol ve İlçe Halkı Bayramlaştı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programla protokol ve ilçe halkı bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Ulaş Gölü Mesire Alanında düzenlenen bayramlaşma programı, ilçe protokolü ile halkı bir araya getirdi.

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Belediye Başkanı İsrafil Göçgün'ün ev sahipliği yaptığı programda, ilçe protokolü ve Ulaşlılar bayramlaştı.

Kaymakam Yılmaz, bayramlaşmada yaptığı konuşmada, bayramların insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlediği, birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günler olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu güzel günler dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin sergilendiği, toplumda millet olma idrakinin kuvvetlendiği günlerdir.

Asırlardır kardeşlik içerisinde heyecan ve mutlulukla kutladığımız bayramların yine bu bayramda milletçe dayanışma ve yardımlaşmaya vesile olmasını diliyorum. Şu günlerde bayramları vesile kılarak birbirimize kenetlenmeliyiz. Yarınımızı daha müreffeh hale getirebilmek adına çalışma şevkimizi artırmalıyız. Böylesi mübarek günlerde mazlum coğrafyalardaki Müslüman kardeşlerimizi unutmayalım, onlara dualarımızda yer verelim."

Ulaş Belediye Başkanı İsrafil Göçgün de tüm hemşehrilerinin bayramını kutladığını dile getirerek, "Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.

Bayramlaşmaya, İlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Astsubay Murat Kara, İlçe Emniyet Amir Vekili Ayhan Turaneri, kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve halk katıldı.