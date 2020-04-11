Ulaş'ta koronavirüs tedbirleri
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Demokrasi Meydanı, Yıldırım Turan, Sivas, Güncel

Ulaş'ta koronavirüs tedbirleri

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

11.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:04
Ulaş'ta koronavirüs tedbirleri

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde kurulan ilaçlama ekibinin, salgın süresince yoğun bir çalışma yürüteceğini belirtti.

Belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran İlbey, araç trafiğinin ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cemal Tarlan, Cumhuriyet ve Atatürk caddeleri ile Demokrasi Meydanı'nı sabunlu suyla yıkadıktan sonra bugün de traktörle ilaçlama çalışması başlattıklarını söyledi.

İlbey, "Salgını kesinlikle hafife alamayız. Temizliğimize özen göstermeliyiz. Bunun için ekibimizin bu süreçte çok yoğun çalışarak ilçemizin her noktasına ulaşmasını sağlayacağız. Bu zorlu süreci en iyi şekilde atlatmak adına ilçemize ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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