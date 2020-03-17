Ulaş'ta koronavirüs önlemleri Sivas'ın Ulaş ilçesinde toplu kullanım alanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde toplu kullanım alanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.

Ulaş Belediyesi tarafından toplu taşıma araçları, kamu kurum binaları, camiler ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının gerekli tüm tedbirleri zamanında almasının önemli olduğunu söyledi.

Dünyada etkili olan bu salgının en az zararla atlatılmasını temenni eden İlbey, "Bizler de gelişmeleri takip ederek ön hazırlıklarımızı yaparak belediye ekiplerimizle ilçemizde dezenfekte çalışmalarına başladık." dedi.

Ulaş Belediyesi olarak bu konuda hassas olduklarını dile getiren İlbey, dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

İlbey, vatandaşlardan talimatlara uyarak hijyen kurallarına daha fazla dikkat etmelerini istedi.

Kaynak: AA