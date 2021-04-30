Ukraynalı turist kafilesi Muğla'ya geldi
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Ukraynalı turist kafilesi Muğla'ya geldi

Ukraynalı turist kafilesi Muğla'ya geldi
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Dalaman ilçesine gelen Ukraynalı turist kafilesi, konaklayacakları otellere hareket etti.

Muğla'nın Dalaman ilçesine gelen Ukraynalı turist kafilesi, konaklayacakları otellere hareket etti.

Ukrayna'dan 189 kişiyle havalanan uçak, Dalaman Havalimanı'na indi.

Yolcuları Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, eşi Tatiana Sybiha ile YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ve Anex Tour Dalaman Bölge Kontrat Müdürü Mustafa Özden karşıladı.

Büyükelçi ve eşi, Ukraynalı turistlerle bir süre sohbet etti, uçuş ekibine çiçek verdi.

Turistler, daha sonra kendilerini tatil yapacakları yerlere taşıyacak araçlarla havalimanından ayrıldı.

Büyükelçi Sybiha gazetecilere, dost ülke Türkiye'de büyükelçi olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Salgına rağmen iki ülkenin turizm açısından geçen yıl kötü bir dönem geçirmediğini belirten Sybiha, geçen sene bir milyondan fazla Ukraynalı turistin Türkiye'yi ziyaret ederek keyifli zaman geçirdiğini anlattı.

Bir süre önce iki ülkenin turizm bakanlarının Antalya'da bir araya geldiğini hatırlatan Sybiha, "Türkiye'nin bu konuda gerçekten hazırlıklı olduğunu Ukrayna halkına iletmiş olduk. Türkiye tarafının güvenli turizme ne kadar önem verdiğini kendi gözlerimizle bizzat görmüş olduk. Bu bizim için de önemli bir konu." dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan "tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı

Sybiha, bu yıl Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının artacağına işaret ederek şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız da Ukrayna halkına tatil için Türkiye'ye gitmeleri çağrısında bulundu. Bu nedenle turist sayısının düşmeyeceğine inanıyorum. Ben de büyükelçi olarak Ukraynalı turistlerin güzel doğayı, tarihi mekanları, sıcak kanlı insanları, muhteşem Türk misafirperverliğini ve mutfağını, Türkiye'nin sayısız diğer avantajlarını Türkiye'de tatil yaparak deneyimlemelerini istiyorum. Türkiye, Ukraynalıların sadece tatil için sevdiği bir destinasyon değil, aynı zamanda ikinci vatanı olarak gördüğü bir ülke. Bu konuda Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Türkiye genelinde 16 dostluk derneğimiz var. Onlar çok aktifler. "

Güvenç ise Ukrayna'nın bu sene Dalaman bölgesine gelen turistlerle rekor kıracağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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