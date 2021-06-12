Son dakika haber: UKRAYNALI MODEL REZİDANSA GİRERKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
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Son dakika haber: UKRAYNALI MODEL REZİDANSA GİRERKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: UKRAYNALI fotomodel Anzelika Srabiants (33) ölümünden dakikalar önce rezidansa girerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktıSancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki lüks bir sitede Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın ünlülerin köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan...

UKRAYNALI fotomodel Anzelika Srabiants (33) ölümünden dakikalar önce rezidansa girerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı

Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki lüks bir sitede Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın ünlülerin köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan ile yaşadığı evin balkonundan düştü. Olayla ilgili Burak Ercan tutuklandı. Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın ölümünden dakikalar önce Ercan ile rezidansa girdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ercan kapıyı açtıktan sonra kısa süre Srabiants'ı bekliyor. Srabiants, binaya ayakkabısız girerken Ercan asansöre yöneliyor. Srabiants ve Ercan asansöre binerek kata çıkıyor.

Son dakika haber: UKRAYNALI MODEL REZİDANSA GİRERKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Son dakika haber: UKRAYNALI MODEL REZİDANSA GİRERKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Son dakika haber: UKRAYNALI MODEL REZİDANSA GİRERKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Son dakika haber: UKRAYNALI MODEL REZİDANSA GİRERKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sancaktepe'de Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümüne ilişkin bir kişi tutuklandı
Sancaktepe'de Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümüne ilişkin bir kişi tutuklandı
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