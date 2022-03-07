Ukraynalı askerler Rus tankını bazukalarla etkisiz hale getirdi

Rusya- Ukrayna krizinde 12. güne girilirken iki ülkenin heyetlerinin gün içerinde 3. barış görüşmelerine başlaması bekleniyor. Masada taraflar görüşürken sahada ise savaş devam ediyor. Son olarak sosyal medyada bir Ukrayna askeri tarafından paylaşılan görüntüde, Ukrayna ordusunun Rus tankını bazukalarla vurduğu anlar anbean kayıtlara geçti.

RUS TANKI BAZUKALARLA İMHA EDİLDİ

Twitter'da bir Ukrayna askerinin gövde kamerasına yansıyan görüntülerde, bir Rus tankının bazukalarla vurulduğu anlar gündem oldu. Rus tankını imha ettikten sonra hatıra fotoğrafı çekilen askerlerin görüntüsü kısa süre içerisinde gündem oldu. Askerlerin başarılı atış sonrası yaşadıkları sevinç dikkat çekti.

10 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 10 bini aştığını duyurdu. 10 gün içinde Ruslara ait 39 uçak, 40 helikopter, 269 tank, 945 zırhlı araç, 105 topçu sistemi, 409 araç, 60 yakıt tankı ve 3 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise Ukrayna'da 2037 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.