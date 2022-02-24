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Ukrayna, Rusya'nın Kırım'da provokasyon yapabileceğini öne sürdü

AA, Talha Yavuz - Güncel
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Ukrayna, Rusya'nın Kırım'da provokasyon yapabileceğini öne sürdü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da provokasyon hazırlığında olabileceğini iddia etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da provokasyon hazırlığında olabileceğini iddia etti.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kırım'dan endişe veren haberler geldiğini belirtti.

Armyansk'taki Titan kimya tesisinde gece vardiyası ekibinin tahliye edildiğini aktaran Kuleba, bunun Rusya'nın bir başka provokasyon hazırlığı olabileceği uyarısını yaptı.

AA / Talha Yavuz - Güncel

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