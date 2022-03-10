Ukrayna: "Rusya, Çernobil'de üretilen elektriği Kırım ve Donbass'a aktarmak istiyor" - Haberler

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Ukrayna: "Rusya, Çernobil'de üretilen elektriği Kırım ve Donbass'a aktarmak istiyor"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna, Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nde üretilen elektriğin Rusya tarafından Kırım ve Donbass'a aktarılmak istendiğini duyurdu.

Ukrayna, Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nde üretilen elektriğin Rusya tarafından Kırım ve Donbass'a aktarılmak istendiğini duyurdu.

Rusya'nın Çernobil Nükleer Enerji Santrali'ni ele geçirmesinin ardından Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu (ENERGOATOM) santral hakkında açıklama yaptı. ENERGOATOM tarafından yapılan açıklamada, "Rusya, Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nde üretilen elektriği Kırım ve Donbass'a aktarmak istiyor. Ancak bunu fiziken yapamayacaklar" denildi.

Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nde dün elektrik kesilmiş ve jeneratörler devreye girmişti. Nükleer santralin soğutmasında kullanılan dizel yakıtın 48 saat sonra tükeneceği ve soğutma sisteminin çalışmayacağından dolayı santralin riske gireceğinin açıklanmasının ardından Rusya Enerji Bakanlığı, nükleer santrale Belarus üzerinden yeniden elektrik verildiğini açıklamıştı.

(Bekir Keskin/ İHA)

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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