Rusya'yı karıştıran ihanet iddiası! Putin ile sırdaşı Kadirov karşı karşıya gelebilir - Haberler

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Rusya'yı karıştıran ihanet iddiası! Putin ile sırdaşı Kadirov karşı karşıya gelebilir

Haberler.com - Bilsay Özer - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası binlerce Çeçen savaşçıyı bölgeye gönderen Ramzan Kadirov'un birliklerinin Rus casuslar tarafından ihanete uğradığı öne sürüldü. Rus casusların, Çeçen birliklerin yerlerini Ukraynalılara söylediği iddia edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in baş danışmanı Oleksiy Arestovych, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sadık Çeçen birliklerinin, Rus casuslar tarafından savaş bölgesinde ihanete uğradıklarını açıkladı. Arestovych, Çeçen lider Ramzan Kadirov'un birliklerinin yerlerinin Ukrayna kuvvetleri arasına sızan Rus casuslar tarafından bildirildiğini öne sürdü.

ÇEÇENİSTAN'I ZAYIFLAMAK İSTİYORLAR

Konu hakkında bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Oleksiy Arestovych bu ihanetin sebebinin Çeçen birlikleri zayıflatmak için olduğunu iddia ederek "Çeçenler, Rusya'da hâlâ önemli etkiye sahip bir güç" ifadelerine yer verdi.

ÇEÇEN BİRLİKLER RUS ORDUSUYLA ÇATIŞMAK ÜZERE

Çeçen lider Ramzan Kadirov, kendisini sık sık Putin'in 'sadık askeri' olarak tanımlasa da, Çeçen askerlerinin Ukrayna'daki varlığı Kremlin için hem önemli bir güç hem de 'sorumluluk' olarak görülüyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi yetkililerinin Ukraynalılara bilgi aktardığı iddialarının ardından, sızdırılan bir raporda Çeçen birliklerin her an Rus ordusu ile çatışmaya gireceği veya Ukrayna ordusuna katılacağı yazıldı.

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Vladimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Çeçenistan, Ukrayna, Savaş, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

vatandaş rıza:

Bunlar türkiyedeki haberler başka ülkelrde rusyada falan yok uyduruk haberler alıştılar 20 senedir uyduruk haberelerle yönlendirmeye orayıda öyle sanıyorlar

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Ayhan KURT:

Bu nasıl yalan bir haber fitne kol geziyor

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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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