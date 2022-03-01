Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Söz konusu müzakereyi İstanbul'da yapmayı tercih ederiz" - Haberler

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Söz konusu müzakereyi İstanbul'da yapmayı tercih ederiz"

AA, Çağrı Korucu - Güncel
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın açıklamaları ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu (2)

ANKARA (AA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın açıklamaları ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu (2)

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Söz konusu müzakereyi İstanbul'da yapmayı tercih ederiz

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Söz konusu müzakereyi İstanbul'da yapmayı tercih ederiz

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Söz konusu müzakereyi İstanbul'da yapmayı tercih ederiz

AA / Çağrı Korucu - Güncel

Ukrayna, Ankara, Güncel, Haberler

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