Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Söz konusu müzakereyi İstanbul'da yapmayı tercih ederiz"
AA, Çağrı Korucu - Güncel
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın açıklamaları ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu (2)
ANKARA (AA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın açıklamaları ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu (2)