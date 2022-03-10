Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Toplantı insani bir koridorun açılması için gerçekleşti. Ancak maalesef Lavrov bu konuda bir taahhüt veremedi"
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Toplantı insani bir koridorun açılması için gerçekleşti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Toplantı insani bir koridorun açılması için gerçekleşti. Ancak maalesef Lavrov bu konuda bir taahhüt veremedi"
-"24 saatlik bir ateşkes konusunu dile getirdik"
ANTALYA - Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.