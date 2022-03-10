Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Toplantı insani bir koridorun açılması için gerçekleşti. Ancak maalesef Lavrov bu konuda bir taahhüt veremedi" - Haberler

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Toplantı insani bir koridorun açılması için gerçekleşti. Ancak maalesef Lavrov bu konuda bir taahhüt veremedi"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Toplantı insani bir koridorun açılması için gerçekleşti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Toplantı insani bir koridorun açılması için gerçekleşti. Ancak maalesef Lavrov bu konuda bir taahhüt veremedi"

-"24 saatlik bir ateşkes konusunu dile getirdik"

ANTALYA - Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Toplantı insani bir koridorun açılması için gerçekleşti. Ancak maalesef Lavrov bu konuda bir taahhüt veremedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Toplantı insani bir koridorun açılması için gerçekleşti. Ancak maalesef Lavrov bu konuda bir taahhüt veremedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Toplantı insani bir koridorun açılması için gerçekleşti. Ancak maalesef Lavrov bu konuda bir taahhüt veremedi

İhlas Haber Ajansı / Politika

Dmitro Kuleb, Ukrayna, Ateşkes, Rusya, Politika, Haberler

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