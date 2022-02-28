Ukrayna'dan tahliye edilen 55 kişi daha Türkiye'de (4)

EDİRNE (DHA) - HARKOV'DAN 60 SAATTE GELDİLER

Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'nın Harkov kentinden Dişleri Bakanlığı girişimiyle 90 kişi, iki otobüsle Türkiye'ye getirildi. Edirne'nin Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan aralarında Ukrayna vatandaşlarının da bulunduğu grup, 60 saat süren zorlu bir yolculuk yaptıklarını anlattı.

Yaklaşık 60 saattir yolda olduklarını söyleyen Aziz Yaşa ise "Kötü, oralar iyi değil. Çok fazla bombardıman var. Çok fazla sınır kapısında bekledik. Moldova kapısında çok bekledik. Ukrayna içinde olan ve yollarda olan çok arkadaşımız var. Onlardan bilgiler alıyoruz, çok kötü olduğunu söylediler" dedi.

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/EDİRNE,