Ukrayna'da yeni Kırım Tatar kültür merkezi açıldı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeni bir Kırım Tatar kültür merkezi törenle hizmete açıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeni bir Kırım Tatar kültür merkezi törenle hizmete açıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı Çayki kasabasında Kırım Tatarlarının bağışlarıyla kurulan 'Birlik' adlı kültür merkezi bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kırım Tatarlarının lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, "Kırım'ın işgalinden sonra yaklaşık 25-30 bin Kırım Tatarı anavatanını terk etti. İnsanlarımızın kendi kimliklerini, örf ve adetlerini koruyabilmeleri için böyle merkezlere ihtiyaç var. Bu kültür merkezinin açılışına hizmet eden herkese canıyürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"KİEV'DE TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE CAMİ İNŞA EDİLECEK"

Kırımoğlu, Türkiye'nin desteğiyle Kiev'de büyük bir cami ve kültür merkezinin inşası için de çalışmaların sürdüğünü hatırlattı. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov da Kırım Tatarlarının tarihte yaşadıkları zorluklara dikkati çekerek, "Bugün kendi topraklarımızda değiliz, bu nedenle daha fazla birlik olmalıyız. Bir milletin geleceği dil, din, örf ve adetlerini koruyabilmesine bağlıdır" diye konuştu.

"KIRIM TATARLARI TÜRKİYE İLE UKRAYNA ARASINDA KÖPRÜ"

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ise yaptığı konuşmada, "Kırım Tatarlarının yaşadıkları zorlukların farkındayız. Ama yalnız değilsiniz. Türkiye, geçmişte olduğu gibi, Kırım Tatarlarının en zor zamanlarında elinden gelen bütün yardımı göstermeye devam edecek" dedi. Türkiye'nin, Ukrayna'nın farklı bölgelerinde Kırım Tatarlarına destek olmak amacıyla projeler üzerinde çalıştığını belirten Güldere, "Kiev'de büyük bir cami ile külliye, Herson ve başka illerde konut projelerimiz var. Ukrayna'nın her köşesinde soydaşlarımıza ve Ukraynalı kardeşlerimizin tümüne elimizi uzatıyoruz, çünkü biz büyük bir aileyiz. Kırım Tatarları, Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik partnerliğin en özel, güzide köprüsü" ifadelerini kullandı.

Açılışa, Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Rüstem Umerov, Ukrayna Geçici Olarak İşgal Altındaki Bölgelerin Yeniden Entegrasyonundan Sorumlu Bakan Yardımcısı Snaver Seythalilev ve Ukrayna Devlet Başkanı'nın Kırım Daimi Temsilcisi Anton Korineviç de katıldı.

'Birlik' Kırım Tatar Kültür Merkezi, derslikler, çocuk alanları, kütüphane, mescit ve spor salonundan oluşuyor. Kiev'e bağlı Çayki ve Petropavlivska Borşçagivka kasabalarında, Kırım'ın ilhakının ardından göç etmek zorunda kalan 200'den fazla Kırım Tatar aile yaşamını sürdürüyor.

Kaynak: DHA