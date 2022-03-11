Ukrayna'da Rus güçler Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı - Haberler

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Ukrayna'da Rus güçler Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Ukrayna'da Rus güçler Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un Rus güçlerce kaçırıldığını açıkladı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un Rus güçlerce kaçırıldığını açıkladı.

Geraşenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Fedorov'un işgal altındaki kentte bulunan kriz merkezinden 10 Rus askeri tarafından kaçırıldığını belirtti.

Fedorov'un Ruslarla iş birliği yapmayı kabul etmediğini kaydeden Geraşenko, Başkan'ın başına plastik poşet geçirilerek binadan çıkarıldığını bildirdi.

Ukrayna'nın doğusunda, Zaporijya Oblastı'nda bulunan Melitopol, şubatın son günlerinde Ruslar tarafından işgal edilmişti.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Ukrayna, İşgal, Rus, Güncel, Haberler

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