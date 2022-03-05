Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:

Ukrayna'nın Çernihiv kentinde Ukrayna askerleri tarafından vurularak düşürülen uçaktan atlayan Rus pilot siviller tarafından yakalandı. Pilotun, Beşşar Esed ile fotoğrafının olduğu ve Suriye'yi bombalayan uçaklardan birini kullandığı öne sürüldü.

Ukrayna'nın Çernihiv kenti semalarında uçuş yaparak bazı noktaları bombalayan Rus savaş uçağı, Ukrayna askerleri tarafından yerden fırlatılan roketle düşürüldü.

Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı

Vurulan uçağın pilotu ise fırlatma sistemlerini kullanarak uçaktan atladı. Paraşütüyle inişe geçen pilot bir evin bahçesine iniş yaptı. Olay yerine toplanan halk, Rus pilotu kaçmaması için yakaladı.

Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı

Pilotun kaskındaki bilgiye göre Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki askeri birimlerden operasyonlara dahil olduğu anlaşıldı. Olay yerine gelen Ukrayna askerlerine teslim edilen Rus pilot gözaltına alındı.

Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı

Öte yandan yakalanan pilotun, Beşşar Esed ile fotoğrafının olduğu ve Suriye'yi bombalayan uçaklardan birini kullandığı öne sürüldü.

Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Dünya

Ukrayna, Savaş, Pilot, Rus, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title