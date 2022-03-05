Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı

Ukrayna'nın Çernihiv kenti semalarında uçuş yaparak bazı noktaları bombalayan Rus savaş uçağı, Ukrayna askerleri tarafından yerden fırlatılan roketle düşürüldü.

PARAŞÜTÜYLE BİR EVİN BAHÇESİNE İNDİ

Vurulan uçağın pilotu ise fırlatma sistemlerini kullanarak uçaktan atladı. Paraşütüyle inişe geçen pilot bir evin bahçesine iniş yaptı. Olay yerine toplanan halk, Rus pilotu kaçmaması için yakaladı.

GÖZALTINA ALDILAR

Pilotun kaskındaki bilgiye göre Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki askeri birimlerden operasyonlara dahil olduğu anlaşıldı. Olay yerine gelen Ukrayna askerlerine teslim edilen Rus pilot gözaltına alındı.

SURİYE'DE GÖREV YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan yakalanan pilotun, Beşşar Esed ile fotoğrafının olduğu ve Suriye'yi bombalayan uçaklardan birini kullandığı öne sürüldü.

İhlas Haber Ajansı - Dünya