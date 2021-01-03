Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı
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Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı

03.01.2021 11:38 | Son Güncelleme: 03.01.2021 11:48

Gazeteci Uğur Dündar, kısıtlama öncesi yürüyüş yaptığı esnada rüzgarın önüne getirdiği 100 TL kağıt parayı "Sizden düşmüştür" diyerek yanından geçen bir kağıt toplayıcısına vermek istediğini belirtirken, vatandaşın "Benim cebimde hiç 100 lira olmaz" yanıtıyla şoke olduğunu anlattı.

Gazeteci yazar Uğur Dündar, Twitter hesabından dikkat çeken bir olayı aktardı. Kısıtlama öncesi sokakta gezerken rüzgarın önüne getirdiği 100 TL kağıt parayı alarak yakınındaki bir kağıt toplayıcıya vermek istediğini anlatan Dündar, vatandaşın parayı kabul etmediğini söyledi.

"BENİM CEBİMDE HİÇ 100 LİRA OLMAZ"

Dündar, paylaşımında kağıt toplayıcısını incitmemek için, "Sizden düşmüştür" diyerek parayı vermeye çalıştığını ancak vatandaşın "Benim cebimde hiç 100 lira olmaz!" karşılığı ile yaşadığı şoku yazdı.

BAŞINDAN GEÇEN OLAYI TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Uğur Dündar'ın o mesajı şöyleydi:

"Kısıtlama öncesi yürüyüş yaparken rüzgâr, 100 TL'lik bir banknotu sürükleyerek önüme getirdi. Biraz ötede bir kâğıt toplayıcısı çöp bidonlarını karıştırıyordu. Parayı alıp 'Sizden düşmüş olabilir' diyerek ona uzattım. 'Olamaz abi' dedi. 'Benim cebimde hiç 100 lira olmaz!..'"

Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı

SONUNDA KENDİSİNE VERMEYİ BAŞARDI

Öte yandan Dündar, kağıt satıcısını zorlayarak 100 TL'ye en sonunda kendisine verdiğini de söyledi.

Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı
Haber Yorumları (2)
YENİ YENİ: İşte yeni türkiyenin hali :( eskisinden bir farkı var mı?
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ÇINAR: Güzel, uyduruk bir hikaye. . . . İnanan var mı?YOK. . . . . . . . . . . . . . Bu da Millet aç, ölüyoruz, bitiyoruz diyen tayfadan. . . algı operasyonu
Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
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