Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı

Gazeteci Uğur Dündar, kısıtlama öncesi yürüyüş yaptığı esnada rüzgarın önüne getirdiği 100 TL kağıt parayı "Sizden düşmüştür" diyerek yanından geçen bir kağıt toplayıcısına vermek istediğini belirtirken, vatandaşın "Benim cebimde hiç 100 lira olmaz" yanıtıyla şoke olduğunu anlattı.

Gazeteci yazar Uğur Dündar, Twitter hesabından dikkat çeken bir olayı aktardı. Kısıtlama öncesi sokakta gezerken rüzgarın önüne getirdiği 100 TL kağıt parayı alarak yakınındaki bir kağıt toplayıcıya vermek istediğini anlatan Dündar, vatandaşın parayı kabul etmediğini söyledi.

"BENİM CEBİMDE HİÇ 100 LİRA OLMAZ"

Dündar, paylaşımında kağıt toplayıcısını incitmemek için, "Sizden düşmüştür" diyerek parayı vermeye çalıştığını ancak vatandaşın "Benim cebimde hiç 100 lira olmaz!" karşılığı ile yaşadığı şoku yazdı.

BAŞINDAN GEÇEN OLAYI TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Uğur Dündar'ın o mesajı şöyleydi:

"Kısıtlama öncesi yürüyüş yaparken rüzgâr, 100 TL'lik bir banknotu sürükleyerek önüme getirdi. Biraz ötede bir kâğıt toplayıcısı çöp bidonlarını karıştırıyordu. Parayı alıp 'Sizden düşmüş olabilir' diyerek ona uzattım. 'Olamaz abi' dedi. 'Benim cebimde hiç 100 lira olmaz!..'"

SONUNDA KENDİSİNE VERMEYİ BAŞARDI

Öte yandan Dündar, kağıt satıcısını zorlayarak 100 TL'ye en sonunda kendisine verdiğini de söyledi.