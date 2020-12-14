Uğur Aslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı
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Uğur Aslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı

14.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:46

Ünlü sunucu ve sanatçı Uğur Arslan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ithafen "Gidenler Dönmez Geriye" isimli bir video klip çalışmasına imza attı. Çalışmada Nuri Alço ölürken Murat Övüç de virüsten dolayı yoğun bakıma kaldırılıyor.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çekilen video klibin yönetmen koltuğunda Burak Akan oturuyor. Çekimleri Avrupa Hospital'de gerçekleştiren sosyal sorumluluk projesinde Nuri Alço, Murat Övüç, Kahraman Sivri, Yüksel Molla, Özge Sarı ve Mehmet Ulay gibi isimler yer aldı.

ROLLERİYLE ALKIŞ TOPLADILAR

Çekimlerde bir doktoru canlandıran Nuri Alço rol gereği ölürken, fenomen Murat Övüç ise yoğun bakıma kaldırıldı. Projenin görüntü yönetmenliğini İhsan Menkü gerçekleştirirken, fotoğraf sanatçılığını Hüseyin Kurt üstlendi.

Uğur Aslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı

"KLİBİ HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ADIYORUZ"

Konuyla ilgili konuşan Uğur Arslan "Sağlık çalışanlarına ithafen çektiğimiz bu sosyal sorumluluk projemizde bizlere destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Bu video klibi hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına adıyoruz. Onlar bu ülkenin kahramanları" ifadelerini kullandı.

Uğur Aslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı
Uğur Aslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı
Uğur Aslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı
Uğur Aslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı
Uğur Aslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı
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