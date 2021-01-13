Son dakika haber... Hazar Denizi'nde rahatsızlanıp, ambulans uçakla alınan TIR şoförü: Ülkemle gurur duydum
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Son dakika haber... Hazar Denizi'nde rahatsızlanıp, ambulans uçakla alınan TIR şoförü: Ülkemle gurur duydum

13.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:16
Son dakika haber... Hazar Denizi'nde rahatsızlanıp, ambulans uçakla alınan TIR şoförü: Ülkemle gurur duydum

Son dakika gündem haberine göre ÖZBEKİSTAN'dan aldığı yükle Türkiye'ye dönüş yaparken, Hazar Denizi'nde, TIR'la bindiği feribotta rahatsızlanan, şehit Oğuz Han Karaca'nın babası Cihan Karaca (50), Kazakistan'da geçirdiği apandisit ve mide ameliyatı sonrası Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla 5 Ocak'ta Erzurum'a getirildi.

ÖZBEKİSTAN'dan aldığı yükle Türkiye'ye dönüş yaparken, Hazar Denizi'nde, TIR'la bindiği feribotta rahatsızlanan, şehit Oğuz Han Karaca'nın babası Cihan Karaca (50), Kazakistan'da geçirdiği apandisit ve mide ameliyatı sonrası Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla 5 Ocak'ta Erzurum'a getirildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Karaca, "Yaşadığım bu zor süreçte ülkemle gurur duydum. Eskiden hastanelerde yatacak yatak yoktu şimdi ambulans uçak geliyor" dedi. 

Hakkari Şemdinli'de, terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu 23 Kasım 2016'da şehit olan Piyade Tankçı Er Oğuz Han Karaca'nın uluslararası yük taşımacılığı yapan babası Cihan Karaca, Özbekistan'dan alüminyum malzeme getirmek üzere 3 Kasım'da yola çıktı. Özbekistan'dan yükünü alan Karaca, dönüş yolculuğunda Hazar Denizi'ni geçmek üzere TIR'la bindiği feribotta, yılbaşı gecesi rahatsızlandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle demir atan feribottaki Türk sürücüler, Kazakistan'ın Aktau Kenti Başkonsolosu Muzaffer Akyıldırım'a bilgi verdi. Konsolosluk personelinin harekete geçmesiyle şehit babası, feribottan hava şartları sebebiyle helikopter yerine hücum botuyla alınarak, Zhanaozen Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Apandisit ve mide rahatsızlığı geçirdiği belirlenen Karaca, burada doktorlar tarafından ameliyat edildi. Hastanede tedavi gören Cihan Karaca, 5 Ocak günü saat 20.30'da havalanan Sağlık Bakanlığı ambulans uçağıyla saat 22.20'de Erzurum Havalimanına getirildi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nin genel cerrahi servisinde bir süre tedavi altında tutulan Karaca, taburcu edilerek, evine gönderildi. 

'ESKİDEN HASTANELERDE YATAK YOKTU ŞİMDİ AMBULANS UÇAK GELİYOR'Evinde istirahat eden şehit babası Cihan Karaca, yaşadığı zor anları anlattı. Kazakistan'daki hastane doktorları 20 dakika geç gelse her şey için çok geç olacağının söylendiğini belirten Karaca, oradaki hekim ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Ameliyatı sonrası tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na ait uçakla Türkiye'ye getirildiğini belirten Karaca, "Ameliyat olduktan sonra oradaki başkonsolosluğumuz Türkiye'ye gönderilmem için bilgi verdi. Oradaki hastane koşulları sebebiyle Türkiye'de tedavi olmamı istediler. Ben kendilerine 'Ameliyat oldum, normal uçak varsa onunla gideyim' dedim. TIR'cı olduğum için nakliye masrafının ne kadar olacağını tahmin ettiğim için bunu istemedim. Sağlık Bakanlığı'mızın gönderdiği ambulans uçakla Erzurum Havalimanı'na getirildim. Ambulansla beni Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürdüler. Orada gerekli tedavilerim yapıldıktan sonra evime geldim. Yaşadığım bu zor süreçte ülkemle gurur duydum. Eskiden hastanelerde yatacak yatak yoktu şimdi ambulans uçak geliyor. Türkiye'deki hastanelerimiz ile oradaki hastaneler arasında büyük fark var. Bizim buradaki hastaneler 5 yıldızlı otel gibi" dedi. 

Hakkari Şemdinli'de, 2016 yılında şehit olan oğlu Piyade Tankçı Er Oğuz Han Karaca için evinin salonunda oluşturduğu köşeyi sık sık ziyaret ederek, hatıralarını tazelediğini söyleyen Cihan Karaca, "Ben bu vatan için oğlumu verdim. Vatanın parasının benim için uçak gönderilerek israf olmasını istemedim aslında. Onun için oraya ambulans uçak gönderilmesin, dedim ama bana 'Sen şehit babasının, bugün sana yardımcı olmadıktan sonra ne zaman olacağız?' dediler" diye konuştu. 


Son dakika haber... Hazar Denizi'nde rahatsızlanıp, ambulans uçakla alınan TIR şoförü: Ülkemle gurur duydum
Son dakika haber... Hazar Denizi'nde rahatsızlanıp, ambulans uçakla alınan TIR şoförü: Ülkemle gurur duydum
Son dakika haber... Hazar Denizi'nde rahatsızlanıp, ambulans uçakla alınan TIR şoförü: Ülkemle gurur duydum
Son dakika haber... Hazar Denizi'nde rahatsızlanıp, ambulans uçakla alınan TIR şoförü: Ülkemle gurur duydum
Son dakika haber... Hazar Denizi'nde rahatsızlanıp, ambulans uçakla alınan TIR şoförü: Ülkemle gurur duydum
Son dakika haber... Hazar Denizi'nde rahatsızlanıp, ambulans uçakla alınan TIR şoförü: Ülkemle gurur duydum
Son dakika haber... Hazar Denizi'nde rahatsızlanıp, ambulans uçakla alınan TIR şoförü: Ülkemle gurur duydum
Son dakika haber... Hazar Denizi'nde rahatsızlanıp, ambulans uçakla alınan TIR şoförü: Ülkemle gurur duydum
Son dakika haber... Hazar Denizi'nde rahatsızlanıp, ambulans uçakla alınan TIR şoförü: Ülkemle gurur duydum
Son dakika haber... Hazar Denizi'nde rahatsızlanıp, ambulans uçakla alınan TIR şoförü: Ülkemle gurur duydum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN

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