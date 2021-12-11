ABD'li aktris Rebel Wilson'dan cinsel taciz itirafı: Ünlü oyuncu film setinde pantolonunu indirdi

Geçtiğimiz yıl ocak ayından beri verdiği kilolarla gündemde olan oyuncu Rebel Wilson, bu kez yıllar önce yaşadığı dehşet hakkında ilk kez konuşarak iki kez taciz edildiğini açıkladı.

TANINMIŞ BİR OYUNCU TARAFINDAN TACİZE UĞRADI

BBC'ye röportaj veren ünlü aktris, ilk kez tacize uğradığında 20'li yaşlarında olduğunu söyledi. Wilson, bunu yapanın da ünlü bir yönetmen olduğunu belirtti. Kendisini ikinci kez taciz eden kişinin ise tanınmış bir oyuncu olduğunu ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşlarının olup biteni gülerek izlediğini anlattı.

"TOPLANTI İÇİN OTEL ODASINA DAVET ETTİ"

Rebel Wilson, ilk tacizinde ünlü yönetmenin kendisini otel odasında toplantı yapmaya davet ettiğini söyledi. "Gerçekten de orada bir komedi filmiyle ilgili bir toplantı olacağını sanıyordum." diyen Wilson, daha sonra "Yönetmen benim daha fazla alkollü içki tüketmem için çaba sarf ediyordu." ifadelerini kullandı.

O sırada yönetmene bir telefon geldiğini anlatan 41 yaşındaki oyuncu, arayan kişinin eşi olduğunu ve söylediklerini net olarak duyduğunu anlattı. Rebel Wilson, sonra da "Karısı 'Yanında Rebel Wilson'ın olduğunu biliyorum. Onunla birlikte olacağını biliyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

Telefon görüşmesinin ardından odadan hızlı bir şekilde çıktığını söyleyen Wilson, bu olay hakkında bir daha da konuşmadığını sözlerine ekledi.

"FİLM SETİNDE KARAVANA ÇAĞIRIP PANTOLONUNU İNDİRDİ"

Rebel Wilson, uğradığı ikinci tacizin de Los Angeles'taki bir film setinde yaşandığını anlattı. Wilson, kendisiyle aynı filmde rol alan ünlü oyuncunun sette kaldığı karavana davet edildiğini belirtti. Ünlü yıldız, içeri girer girmez aktörün pantolonunu çıkardığını ve o sırada bazı erkek arkadaşlarının da ellerinde cep telefonuyla olacakları görüntülemeye hazırlandığını söyledi.

O SIRADA ARKADAŞLARI KAHKAHA ATTI

"Şoke olmuştum!" diyen Rebel Wilson, yaşananlara anlam veremediğini ve hemen karavanı terk ettiğini sözlerine ekledi. Wilson, ayrıca olaylar sırasında ünlü oyuncunun arkadaşlarının kahkahalar attığını da belirtti.

Rebel Wilson'ın iddiasına göre, aynı oyuncunun kendisinden başka dört kişiye daha bu tür tacizde bulunduğunun ortaya çıktığını sözlerine ekledi. Ancak Wilson, bu kişilerin adını açıklamadı. Oyuncu, bugüne kadar bu iki olay hakkında konuşmak istemediğini, anlatacak cesareti yeni bulduğunu ifade etti.