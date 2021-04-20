Ufuk Ceylan kimdir? Ufuk Ceylan kaç yaşında?

Futbol dünyasının Türk kalecilerinden Ufuk Ceylan, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Galatasaray, Yeni Malatyaspor, İstanbul Başakşehir, Manisaspor gibi kulüplerde yer alan Ufuk Ceylan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Ufuk Ceylan kimdir? Ufuk Ceylan kaç yaşında? Detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol dünyasının Türk kalecilerinden Ufuk Ceylan, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Galatasaray, Yeni Malatyaspor, İstanbul Başakşehir, Manisaspor gibi kulüplerde yer alan Ufuk Ceylan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Ufuk Ceylan kimdir? Ufuk Ceylan kaç yaşında? Detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

UFUK CEYLAN KİMDİR?

Ufuk Ceylan23 Haziran 1986'da İzmir'de doğan Türk kalecidir.

Kulüp Kariyeri

Altay

Ufuk Ceylan, Altay'da kaleci olarak profesyonel futbol hayatına başladı. 2002 yılında Altay A Takımı'na yükselen Ufuk Ceylan, Altay forması ile 2003-2004 sezonundan 2005-2006 sezonuna kadar toplam 10 maçta görev yapmıştır.

Manisaspor

2006 yılında Manisaspor'a transfer olan Ufuk Ceylan ilk sezonunda 2 maçta forma giydi. Takımının 3. kalecisi konumundayken 2006-07 sezonunda Manisaspor'la 6 lig, bir de Türkiye Kupası maçına çıktı. Ufuk Ceylan, 2007-2008 sezonunda ise Manisaspor'da birinci kaleci oldu. Manisaspor forması altında Süper Lig'e çok iyi bir giriş yapan genç kalecinin, Lihtenştayn ile oynanan ümit millî Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında kolu kırılmıştır. Yaklaşık 3 ay sahalarda uzak kalan Ufuk Ceylan, o sezon 16 maçta takımının kalesini korudu. Manisaspor'la 2008-09 sezonunda Bank Asya Ligi'nde mücadele eden genç kaleci, 30 maçta görev almış ve takımının 1. lige çıkmasında önemli pay sahibi olmuştur.

Galatasaray SK

Ufuk Ceylan, Galatasaray formasıyla.

2009-2010 sezonunda Galatasaray SK'ne transfer olmuş, ancak 2009-2010 sezonunda pek forma şansı bulamamıştır. Ufuk Ceylan, 22 Ağustos 2010 tarihinde oynanan Galatasaray-Bursaspor maçında ilk lig deneyimini yaşamıştır. Bu maç Bursaspor'un 2-0 üstünlüğüyle bitmiş olsa da Ufuk başarılı performans sergilemiştir.

Galatasaray'da ilk kırmızı kartını 17 Ekim 2010 tarihinde MKE Ankaragücü ile Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan Süper Lig maçında ceza sahası dışında topa elle müdahale gerekçesiyle kırmızı kart görmüştür.Ayrıca 3 Aralık 2013 yılındaki Galatasaray-Gaziantep BB maçında kalesinde 2 gol görmesine rağmen 4 penaltıya engel olarak yıldızlaşmıştır.

2013-14 sezonunda 7 maça çıkan Ufuk, 5 maçta ise kalesini gole kapatmıştır. O sezon Galatasaray Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştür.

İstanbul Başakşehir

2013-14 sezonunun sona ermesiyle Ufuk, sözleşmesini uzatmamış ve sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarına veda yazısı yayınlamıştır. Birkaç gün sonra ise İstanbul Başakşehir ile anlaşmaya varmıştır.

Millî takım Kariyeri

U18, U-19 ve U-21 millî takımları için toplam 41 kez davet alan Ufuk Ceylan, ilki 11 Şubat 2009 tarihindeki Fildişi Sahili özel maçı olmak üzere 3 kez A millî takımın aday kadrosuna davet edilmiştir.

UFUK CEYLAN KAÇ YAŞINDA?

Ufuk Ceylan 1986 doğumlu olup 35 yaşındadır.