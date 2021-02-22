Ufo tasarlayan Fevzi dede ömrünü Türkiye'nin ilk uzay projesine adadı

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- Ufo tasarlayan Fevzi dede ömrünü Türkiye'nin ilk uzay projesine adadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uzay Programı'nı açıklamasının ardından uzayda uçabilen UFO benzeri araçları tasarlayan Hataylı Fevzi Yertut'un mimarı olduğu Feydamid projesi yeniden gündeme geldi

Feydamid projesinin mimarı Hataylı Fevzi Yertut: "Mekanik teknolojinin ömrü bitmek üzere. Bu teknolojinin ötesinde artık 'Feydamid' teknolojisi başlayacak"

90 yaşındaki Fevzi dede, ömrünü adadığı projesi yıllar önce hayata geçirilmiş olsaydı bugün Türkiye'nin süper güç olabileceğini belirtti

HATAY - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Uzay Programı'nı açıklamasının ardından 1970'li yıllarda Türkiye'nin ilk uzay projesi olarak ortaya çıkan sonrasında da rafa kalkan Feydamid projesi (Fevzi Yertut Danser Midan), yeniden gündeme geldi. Projenin mimarı 90 yaşındaki Fevzi Yertut, "Eğer bu proje hayata girseydi uydu göndermek isteyen ülke, Türkiye'den izin almak zorunda kalacaktı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta açıkladığı 'Uzay Programı'nın ardından 1970'li yıllarda, Fevzi Yertut'un öncülüğünde Türkiye'nin ilk uzay projesi olan ancak daha sonra destek görmediği için rafa kalkan Feydamid projesi, tekrardan gündeme geldi.

İhlas Haber Ajansı (İHA), projenin mimarı Antakyalı Fevzi Yertut'a ulaştı.

1960 yılında, 15 elektrik mühendisi arkadaşıyla, Türkiye'nin ilk uzay projesi "Feydamid"i hazırlayan Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu, elektrik mühendisi Fevzi Yertut, hazırladıkları projeyi başta TUBİTAK olmak üzere birçok kuruma sunduklarını ancak destek görmediklerini belirterek uzayda uçabilen UFO benzeri araçları tasarladıkları projeyi mecbur rafa kaldıklarını ifade etti.

Günümüzdeki teknolojinin mekanik teknoloji olduğunu belirten Yerkut,"Mekanik teknolojinin ömrü bitmek üzere. Bu teknolojinin ötesinde artık "Feydamid" teknolojisi başlayacak. Feydamid teknolojisi uzayın bilinmeyen sırlarını ortaya koyan manyetik teknolojidir" dedi.

Uzaya gönderilen füzelerin artık ömrünü tamamladığını kaydeden Yerkut, "Uzaya çıkabilmek için çok sayıda fabrika ve yüklü miktarda para lazım. Halbuki Feydamid'in bulduğu uçuş sisteminde masraflar daha az olacak ve buna sahip olan devlet tüm dünyaya hükmedecek. Bu proje devam etseydi biz ülke olarak uzaya hakim olacaktık ve zenginlik bakımından dünyanın en zengin ülkesi haline gelecektik. Ülkeler uzaya uydular gönderiyor. Eğer bu proje hayata girseydi uydu göndermek isteyen ülke, Türkiye'den izin almak zorunda kalacaktı. Feydamid'in UFO benzeri uçakları izin vermeyince bu uyduları tek tek tahrip eder ve dünyadan da buna kimse müdahale edemezdi. Uydu tahribatı bildiğiniz üzere günümüz açısında önemli. Çünkü, bankalar, borsalar, cep telefonları ve internetler uydular sayesinde çalışıyor. Bunların tahribatı demek dünyanın işlerinin durması demektir. Bunada kimse razı gelemezdi. Bundan dolayı ülkeler uzayda uydularını muhafaza etmesi için bize ücret ödemek zorunda kalırlardı" diye konuştu.

Kendi yaptıkları projelerinde yer alan uzay uçaklarının, çalıştığı zaman herhangi bir ses çıkmadığını belirten Yerkut, "Uçakların altına elinizi koyduğunuzda bir sıcaklık falanda hissetmiyorsunuz. Roketler gibi ateşte çıkarmıyor. Bu araçların kanadı olmayacak içinde olacaksınız. İlk aşamada benzin veya mazotla çalışacak ancak ilerleyen dönemde Feydamid projesinde olan başka bir yakıt türü bulunup o kullanılacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KARAGÖZ