Üçüz kardeşler aynı okuldan dereceyle mezun oldu
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Üçüz kardeşler aynı okuldan dereceyle mezun oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gamze, Gizem ve Gaye Gündoğdu isimli üçüz kardeşler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan aynı anda dereceyle mezun oldu.

Gamze, Gizem ve Gaye Gündoğdu isimli üçüz kardeşler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan aynı anda dereceyle mezun oldu.

OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrencilerden dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Yüksekokul tarihinde daha önce görülmeyen bir olay da yaşandı. Gamze, Gizem ve Gaye Gündoğdu (20) isimli üçüz kardeşler, aynı yüksekokulu kazanıp aynı dönemde dereceyle mezun oldu. Gizem Gündoğdu yaşlı bakım bölümü 1. öğretim birincisi, Gaye Gündoğdu tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü 1. öğretim üçüncüsü, Gamze Gündoğdu ise tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü 2. öğretim üçüncüsü olarak eğitimlerini tamamlayıp, aynı anda mezuniyet heyecanı yaşadı.

"Üçümüzün de aynı okulda olması garip bir duyguydu"

Çok garip bir mutluluk içerisinde olduklarını söyleyen Gamze Gündoğdu, "Çok garip bir duygu içerisindeyiz. Üçüzlerimle, ailemle aynı okul içerisindeyiz. Aynı okulda okuyup, mezun olduk. Bunun için aileme teşekkür ediyorum. Onlar olmasa biz bu kadar güçlü ve bir arada ayakta duramazdık. Pandemide, zor dönemlerde hep birbirimize destek olduk" dedi.

"Her kardeşin arasında olan ufak sıkıntılar yaşadık ama hep birlikte olduk"

Hayatlarının her döneminde üçüzleriyle birlikte olduklarını ifade eden Gaye Gündoğdu, "Biz her zaman birbirimizle iyi anlaştık. Şu ana kadar bir sıkıntı olmadı. Her kardeş arasında olduğu gibi ufak tefek sıkıntılar yaşadık ama her zaman hep birlikte olduk. Bundan sonraki süreçte ise mezun olduğumuz bölümlerimizle ilgili iş sahibi olmak istiyoruz" diye konuştu.

"Üçümüz de aynı iş yerinde çalışırsak iyi olur"

Aynı iş yerinde çalışma düşüncesine de sıcak baktıklarını belirten Gizem Gündoğdu ise, "Bundan sonraki süreçte aynı iş yerinde de Allah nasip ederse çalışmak isteriz. O da çok güzel olur. Bizi okulda bazen karıştırıyorlardı. Öyle zorluklarımız oluyordu ve şakalaşıyorlardı. Yan yana durduğumuzda ise bir zaman sonra alışıyorlardı" şeklinde konuştu.

Baba Zafer ve anne Gülseren Gündoğdu, kızlarıyla gurur duyduklarını, hepsinin aynı okuldan dereceye girerek mezun olmalarını ise mutlulukla karşıladıklarını söylediler.

Sağlık ordusuna 678 yeni nefer

OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ödül töreninde konuşan okul müdürü Dr. Öğretim Üyesi Faruk Tan, "Pandemi dolayısıyla öğrencilerimizle çok fazla yüz yüze görüşemedik. Ben de okulumuzda üçüz öğrenci olduğunu şimdi öğrendim. Başta aileleri olmak üzere kendilerini tebrik ediyorum. Bu dönemde 678 öğrencimiz mezun oldu. Kurulduğumuz günden bu zamana kadar ise toplam 7 bin 500 mezun verdik. Öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ödül töreni, okul bahçesinde kep atma merasiminin ardından son buldu. - SAMSUN

Üçüz kardeşler aynı okuldan dereceyle mezun oldu
Üçüz kardeşler aynı okuldan dereceyle mezun oldu
Üçüz kardeşler aynı okuldan dereceyle mezun oldu
Üçüz kardeşler aynı okuldan dereceyle mezun oldu
Üçüz kardeşler aynı okuldan dereceyle mezun oldu
Üçüz kardeşler aynı okuldan dereceyle mezun oldu
Üçüz kardeşler aynı okuldan dereceyle mezun oldu
Üçüz kardeşler aynı okuldan dereceyle mezun oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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