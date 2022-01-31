Uçuğa ne iyi gelir? Uçuk nasıl geçer? Uçuğa evde bitkisel çözümler nelerdir? Dudak uçuğuna ne iyi gelir?

Çoğu rahatsızlık insanların yaşam kalitesini düşürmektedir. Uçuk da bunlardan bir tanesidir. Hem verdiği acı hem dış görünüşte çirkinliğe neden olduğu için vatandaşlar da bu rahatsızlıktan kurtulmak için çaba içine girerler. Bizler de sizlerden gelen uçuğa ne iyi gelir? Uçuğa evde bitkisel çözümler nelerdir? gibi sorulara cevap verdik. Peki, uçuk nasıl geçer detaylarda.

UÇUK NEDİR? NASIL ÇIKAR?

Uçuk ''herpes simpleks'' adı verilen bir virüs nedeniyle dudakta, ağız içi ve kenarlarında meydana gelen küçük kabarcıkların neden olduğu bir rahatsızlıktır. Uçuğun çıkma nedenleri de genellikle şunlardır:

Bağışıklık sisteminin zayıflaması,

Yorgunluk, stres ve uykusuzluk,

Depresyon ve üzüntü

Ağız ve diş etindeki hastalıklardır.

UÇUĞA NE İYİ GELİR?DUDAK UÇUĞUNA NE İYİ GELİR?

1-Bal başlı başına şifa deposudur. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde uçuğa da iyi gelmektedir. Antibakteriyel özelliği sayesinde de uçuk bölgesindeki virüs ve bakterileri de yok edecektir.

2- Sirke antiviral özelliği sayesinde uçuktaki virüs ve bakterileri yok eder.Pamuğa damlatılan bir miktar sirkeyi uçuk çıkan bölgeye uygulayın. 10-15 dk bekledikten sonra ılık suyla temizleyin.

3- Sarımsak bilindiği üzere doğal bir antibiyotikdir. Uçuk çıkan bölgeye ister püre haline getirdiğiniz sarımsağı sürün istersenizde birkaç damla sarımsak yağını pamuk yardımıyla uçuğa uygulayabilirsiniz. Sarımsak uyguladığınız yer biraz yanacaktır.

4- Aloe veranın cilt için sayısız faydaları vardır. Uçuk tedavisinde de kullanılmaktadır. Aloe vera jelini uçuk çıkan bölgeye uygulayın. Kısa bir süre sonra uçuğunuzun kurumaya başladığını göreceksiniz. Gün içerisinde 2-3 kez uygulayabilirsiniz.

5- Süt içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde çıkmış olan uçukların yanı sıra çıkacak olan uçukları da engellemektedir. Pamuğa birkaç damla soğuk süt damlattıktan sonra pamuğu uçuklu bölgeye tutun. Gün içinde 2-3 kez uygulayabilirsiniz.

6- Vanilya ile uçuğa neden olan virüslerin vücuttan atılmasını sağlayabilirsiniz. Uçuğa neden olan virüslerin çoğalmasını da engellemektedir. Kulak pamuğunun ucuna bir miktar vanilyayı sürün ve uçuklu bölgeye sürün. 2-3 dk beklettikten sonra ılık suyla durulayın. Güniçinde 2-3 kez uygulayabilirsiniz.

7- Nane yağı içerdiği birçok mucizevi madde sayesinde uçuğa da iyi gelen yöntemlerden biridir. Uçuğu çıkmadan engelleyebilirsiniz. Uçuk çıkan bölgeye ya da çıkacağını hissettiğiniz bölgeye 2-3 damla nane yağını sürün. Böylece uçuk çıkmadan engellemiş olacaksınız.

8- Buz ile soğuk kompres yaparak uçuk çıkan bölgeyi nemlendirerek ve uçuğa neden olan virüsleri uzaklaştırabilirsiniz. Hem buz ile uçuğun neden olduğu acı ve ağrıyı da hafifletebilirsiniz.

9- Karbonat ve limon uçuk tedavisinde ev uygulayabileceğiniz bir diğer tedavi yöntemidir. Limon içerdiği asit ve antibakteriyel özelliği sayesinde uçuğunuzu kısa sürede iyileştirecektir. Karbonat ve limonu karıştırarak elde edeceğiniz macun kıvamındaki karışımı uçuğunuza sürerek kısa süre içerisinde uçuklarınızdan kurtulabilirsiniz. Karbonat ve limon karışımını günde 2-3 kez uygulayabilirsiniz.

10- Domates uçuğa karşı uygulayabileceğiniz bir diğer bitkisel yöntemdir. Domates içerdiği maddeler sayesinde uçuğunuzu kısa sürede kurutacaktır. Domatesi bir güzel yıkadıktan sonra kabuğunu soyup kabuğunun iç kısmını uçuk çıkan bölgeye sürünüz. 2-3 dk bekledikten sonra ılık suyla yıkayınız.

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