Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB tablet başvuru ekranı

MEB 500 bin tablet başvurusu öğrenci ve veliler tarafından merakla bekleniyordu.Peki, MEB ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi nedeniyle ihtiyaç sahibi öğrencilere 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı yapılacağını ifade etmişti. Ücretsiz tablet başvuru ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilecek ücretsiz tablet başvuru formu var mı araştırılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından düzenlenen dağıtımlarda gelir durumu göz önünde bulundurulacak. 12 Ekim'de 500 bin ücretsiz tablet dağıtımına başlandı. İşte, ayrıntılar...

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Koronavirüs nedeniyle evlerinden eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmeleri amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı yapacağını bildirmişti. Ancak tabletler için belirli bir başvuru ekran bulunmuyor.

Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi verilere bağlı kalınarak ilk etapta dağıtım yapılacak.

TABLET BAŞVURULARI SÜRÜYOR

Bakanlığın resmi bir başvuru ekranı olmamasının yanı sıra, çeşitli il ve ilçe belediyeleri ücretsiz tablet başvurusu alıyor. Söz konusu belediyeler arasında; Bağcılar Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi ve Sancaktepe Belediyesi bulunuyor.

BAĞCILAR BELEDİYESİ ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU ŞARTLARI

1- Bağcılar Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak.

2- Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.

3- İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.

4- Bağcılar'da ikâmet ediyor olmak.

5- Bağcılar Belediyesi kurumsal web sitesi www.bagcilar.bel.tr veya 444 00 92 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.

6- Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.

7- Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.

8- Talebin fazla olması durumunda şehit ve gazi yakınlarına, engelli, yetim ve öksüzlere öncelik verilecektir.

BAĞCILAR BELEDİYESİ TABLET BAŞVURU EKRANI...

YEŞİLYURT BELEDİYESİ ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU ŞARTLARI

1. ilkokul ortaokul ve lise öğrencisi olmak

2. Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde ikamet etmek

3. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Eba'ya giremediği tespit edilmiş olmak.

4. Sosyal yardım işleri müdürlüğünce yapılacak durum tespitinden uygun sonuç almak

AÇIKLAMA

Komisyon tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen hane başına 1 (bir) tablet verilecektir.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ TABLET BAŞVURU EKRANI...