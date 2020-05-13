Ücretsiz GTA 5 Fırsatı Epic Games Store'a Geliyor İddiası
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Ücretsiz GTA 5 Fırsatı Epic Games Store'a Geliyor İddiası

Eğer ortaya atılan bir iddia doğru çıkarsa, yarın Epic Games Store üzerinden Grand Theft Auto V'i ücretsiz indirebilirsiniz.

Ücretsiz GTA 5 Fırsatı Epic Games Store'a Geliyor İddiası
13.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:46

Eğer ortaya atılan bir iddia doğru çıkarsa, yarın Epic Games Store üzerinden Grand Theft Auto V'i ücretsiz indirebilirsiniz. Henüz Epic Games veya Rockstar Games resmi bir açıklama yapmadılar; ancak ücretsiz GTA 5 iddiası şimdiden aldı başını yürüdü.

Epic Games Store kütüphanelerimiz her hafta verilen ücretsiz oyunlar ile muazzam ölçüde kalabalıklaştı. Değişen sayıda verilen ücretsiz oyunlar sayesinde tek kuruş dahi harcamadan oyunlardan mahrum kalmıyoruz. Hatırlayacağınız üzere halihazırda Death Coming oyunu Amerika menşeli yayıncının mağazasından ücretsiz olarak dağıtılıyor. Yarın TSİ 18: 00 öncesinde kütüphanenize eklerseniz, kalıcı olarak sizin olacak. Fakat bugün itibarıyla bedava GTA 5 iddiası konuşulmaya başlandı!

Peki, bu hafta bizlere hangi oyun ücretsiz olarak sunulacak? Bunu şimdilik bilmiyoruz. Nedeni ise şu anda Gizemli Oyun olarak belirtiliyor olması ve görünüşe göre belirlenen zaman gelmeden de hangisi olduğunu öğrenmemiz mümkün olmayacak. Ancak yeni bir iddia ortalığın karışmasına neden oldu. Bu haftanın ücretsiz oyunu, bir ihtimal Rockstar Games şirketinin tabiri caiz ise altın yumurtlayan tavuğu Grand Theft Auto V olabilir.

Ücretsiz GTA 5 Epic Games Store üzerinden verilebilir

GamePressure sitesinde yer alan haber doğrultusunda isimsiz ama son derece güvenilir olduğu söylenen bir kaynaktan aktarılan bilgiye bakılırsa; Epic Games Store üzerinden 14 - 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında Grand Theft Auto V oyununu ücretsiz olarak indirmeye sunacak. İşin daha da şaşırtıcı yanı ise bunun Grand Theft Auto V Premium Online Edition olacak olması.

Bizlere tam bir deneyim yaşatan bu paketin içeriğinde ana oyuna ek olarak Grand Theft Auto Online, The Doomsday Heist, Gunrunning, Smuggler's Run ve Bikers gibi içeriklere erişim hakkı ve yayınlanan güncellemeleri bulunuyorken Criminal Enterprise Başlangıç Paketi de dahil oluyor.

2013 yılında satışa sunulmuş olan Grand Theft Auto V her ne kadar satış anlamında eski performansından biraz uzak olsa da, aktif oyuncu sayısında pek fazla bir azalma görülmüş değil. Bunda Rockstar Games tarafından periyodik olarak yapılan yeniliklerin de etkisi mevcut tabii ki. Eğer iddia gerçek çıkarsa, hiç şüphesiz ki aktif oyuncu sayısı daha da bir artacaktır. Yarın bu saatlerde her şey ortaya çıkmış olacak.

GTA 5 Mobile denemeyi unutmayın!

Ücretsiz GTA 5 haberi öncesinde dün oyun dünyasının gündeminde yine Grand Theft Auto 5 vardı. Oyunun hayranları, GTA 5 mobile indir bağlantısında görebileceğiniz oyunu Android telefonlar için yayınlamışlardı.

Henüz geliştirme sürecinin başında olan GTA 5 mobil projesi, buna rağmen milyonlarca oyuncunun dikkatini çekmeyi başardı. Şimdilik sadece haritanın belirli bölgeleri bitirilmişken, APK dosyası içerisinde oldukça eğlenceli bir Stunt Mode yerleştirilmişti. Henüz GTA 5 mobile oynamadıysanız, hemen bağlantı adresine tıklayarak, oyunu deneyebilirsiniz.

Grand Theft Auto V konusu

Konu olarak hayali Los Santos şehrinde geçen oyunda Franklin Clinton, Michael de Santa ve Trevor Philips isimli karakteri yönetiyoruz. Kendilerini suç dünyasının, Amerikan hükümetinin ve eğlence sektörünün birbiri içine geçmiş ağlarında bulan karakterler, Los Santos şehri genelinde tehlikeli soygunları sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorlar.

Kaynak: Tamindir

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