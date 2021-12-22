Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin birinci bölümü üzerinde söz alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında kendisiyle ilgili söylediği sözleri anımsatarak, "Çıktığım programın bir aşamasında kur 12-13 liraya gelmişti fakat tekrar 17-18'lere çıktı. Ondan önceki dört tane döviz müdahalesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın her yaptığı konuşmadan sonra kurun düştüğü seviyeden tekrar yukarıya çıkması, o arada da kurun tekrar düştüğü seviyeden yukarı çıkmasından hareketle şu cümleyi kurdum, dedim ki: 'Bu bir alış fırsatı olabilir. Yarın sabahtan itibaren bu kaldığı yerden devam edebilir' demedim, bakın, 'edecektir' dedim. Bu cümleyi kurdum inkar etmiyorum." diye konuştu.

Kimseye "al" veya "sat" tavsiyesinde bulunmadığını ifade eden Durmuş, "Böyle bir şeyi de kendime yakıştırmam, yakıştırmadım." dedi.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, asgari ücret belirlenirken asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf tutulması suretiyle vergi dışı bırakılmasının da benimsendiğini anımsatarak, "Toplumsal beklentileri karşılayan yüzde 50'nin üzerindeki artış yanında, esasen asgari ücretin vergi dışı bırakılması kararı tarihi bir adım olmuş ve bu tarihi adım Cumhur İttifakı'nın iradesiyle atılmıştır." dedi.

Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MHP olarak, seçim beyannamelerimizde asgari ücretten vergi alınmamasını, bütün çalışanların gelirlerinin asgari ücret kadar olan kısmının da vergi dışı bırakılmasını samimiyetle öngördük ve bu yöndeki taahhütlerimizi kamuoyuyla paylaştık. Müzakereler sırasında da bunları tekrar gündeme getirdik. O sebeple yapılan düzenlemenin tarihi önemde olduğunu ve bundan duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade ederek tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, işçi ve işveren temsilcilerine, Hükümete ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Böylece, çalışma hayatında uzun süredir üzerinde tartışılan ancak sonuçlandırılamayan bir konu daha reformist bir adımla kalıcı çözüme kavuşturulmuş; işçi, memur, tüm çalışanlarımıza ilave gelir artışı sağlanmıştır."

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını CHP'nin öteden beri savunduğu bir görüş olduğunu belirterek, "Bizim savunduğumuz bu görüşün, bu teklife girmek suretiyle yasalaşıyor olmasından mutlu olduğumuzu ifade ediyorum ve işin bu kısmını son derece önemsediğimizi, desteklediğimizi tekrar söylüyorum." dedi.

Türkiye'de artık çalışanların kendisinin yaptığı hesaplamalara göre yaklaşık yüzde 80'inin asgari ücretle çalışıyor olacağını belirten Hamzaçebi, "Yani asgari ücrette çok büyük bir kitleyi eşitlemiş olduk. Bu onların refahında bir artış ifade etmiyor, hepinizin bildiği gibi enflasyonda meydana gelen artışlar asgari ücretteki bu nominal artışı birkaç aylık bir süre içerisinde hemen yok edecektir, tekrar önümüzdeki günlerde, aylarda asgari ücretin satın alma gücünü konuşuyor olacağız." diye konuştu.

Hamzaçebi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Maalesef, Türkiye sanayide önemli bir dönüşümü yapamamıştır. AK Parti'nin iktidar olduğu 2002 yılından bu yana yaklaşık 600 milyar dolarlık cari açık verdik, tam rakam 588 milyar dolardır, bunun üzerine net hata ve noksandan, ödemeler dengesinin bu kaleminden gelen 66 milyar doları ilave ettiğimiz zaman ve 70 milyar dolarlık özelleştirmeyi de ilave ettiğimiz zaman toplam 724 milyar dolarlık bir kaynak kullanılmış olmaktadır. 19 yılda 724 milyar dolarlık kaynak kullanmış olmamıza rağmen maalesef imalat sanayisinin yapısında bir dönüşümü, teknoloji yoğun ürün üreten bir sanayiyi kuramamış, gerçekleştirememiş olduk. Bütün sorun buradadır, bunu yapamadığımız için maalesef hala asgari ücretin tutarı her sene büyük bir tartışmanın konusu olmaktadır."

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, kanun teklifine "evet" oyu vereceklerini belirterek, "Neden 'evet' oyu vereceğiz? Çünkü asgari ücret ve o tutarda ücretlerden vergi alınmaması meselesi uzun süredir hem Plan ve Bütçe Komisyonu'nda hem Genel Kurul konuşmalarımızda hem de kanun tekliflerimizde zaten yer alan bir konuydu. Dolayısıyla bu noktaya gelinmiş olunmasını olumlu görüyoruz ve milyonlarca ücretli çalışan açısından bunun önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz." dedi.

"Torba yasa" tekniğini eleştiren Oluç, "Torba yasa tekniğini iktidar getiriyor biz bunu eleştiriyoruz çünkü torba tekliflerinin içinde savunmadığımız maddeler ile savunduğumuz maddeler yan yana bulunuyor ve genel olarak baktığımızda bu nedenle biz çok zaman, bu tür tekliflere ya 'çekimser' ya 'hayır' oyu vermek zorunda kalıyoruz. Şimdi, 6'ncı ve 7'nci maddeler açısından baktığımızda bu durumla bir kez daha karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, yıllardır talep edilen, gündeme getirilen asgari ücret üzerinden alınan verginin kaldırılması meselesini kanun teklifiyle hayata geçirmiş olduklarını belirterek, "Yalnız, hatipleri dinlerken eksik bırakıldığını gördüm; sadece asgari ücretten vergi almayı ortadan kaldırmıyoruz, asgari ücretin üzerinde kalan bütün ücretlerden de asgari ücret miktarınca vazgeçilen vergiden vazgeçerek onun üzerindeki kısımdan vergi alınabileceği yeni bir döneme, vergi sisteminde de neredeyse devrim niteliğindeki bir döneme doğru geçiyoruz.

Yegin, kanun teklifinde yer alan düzenlemeleri anlattı.

Kanun teklifinin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddeleri üzerindeki görüşmelere geçildi.

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AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri

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