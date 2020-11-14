UCLG Eş Başkanı Altay: "Amacımız küresel olarak daha güçlü UCLG"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

UCLG Eş Başkanı Altay: "Amacımız küresel olarak daha güçlü UCLG"

14.11.2020 13:24 | Son Güncelleme: 14.11.2020 13:29
UCLG Eş Başkanı Altay:

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın davetlisi olarak UCLG Dünya Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın davetlisi olarak UCLG Dünya Konseyi Toplantısı'na katıldı.

UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, video konferans üzerinden UCLG Dünya Konseyi Toplantısı'na katıldı. Çin'in Guangzhou Belediyesi ev sahipliğinde video konferans yoluyla düzenlenen UCLG Dünya Konseyi toplantısı açılış oturumuna BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır da davetli olarak katıldı.

"Yerel yönetimler kentlerin küresel vizyonunu gerçeğe dönüştürmesi açısından çok önemli"

Açılış oturumunda konuşan Volkan Bozkır, kendisini toplantıya davet eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederek, yerel yönetimlerin kentlerin küresel vizyonunu gerçekliğe dönüştürmek açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Bozkır, Covid-19 salgınının kentsel alanların ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "Virüsün doğal ortamdan çıkmış olmasına rağmen kentsel alanlar sonuçlarından çok daha derin bir şekilde etkileniyor. Covid-19 vakalarının yüzde 90'ını yine kentlerde gördük. Yerel yönetimler de bu savaşın ön saflarında yer alıyor. O yüzden bu ön saftaki çalışanları unutmamak gerekiyor. Ben inanıyorum ki kentler ve yerel yönetimler Covid-19 krizini bir fırsata dönüştürebilir. Böylece çok daha sağlam ve iyi bir toparlanma oluşabilir" diye konuştu.

Başkan Altay'dan Volkan Bozkır'a teşekkür

UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, toplantıda yaptığı konuşmada, Volkan Bozkır'ın Türkiye'de Avrupa Birliği Bakanlığı ve parlamenter olarak önemli hizmetlerde bulunduğunu, bugün de BM 75. Genel Kurul Başkanlığını yürüttüğünü belirerek, kendilerini kırmayarak oturuma katılmasının yerel yönetimlere verdiği önemin bir göstergesi olduğunu söyledi.

"UCLG BM çalışmalarını yerele yaymak için çalışıyor"

Birleşmiş Milletler'in dünya barışını, uluslararası iş birliğini, küresel anlamda önemli sayılabilecek her türlü konuyu gündeminde tutan ve küresel sistemin daha iyi konumlara gelmesini amaçlayan bir kuruluş olduğunu ifade eden Başkan Altay, "UCLG de BM'nin çalışmalarını yerele yaymak için var gücüyle çalışmaktadır. Bizler UCLG çatısı altında yer alan tüm yerel ve bölgesel yönetimler adına Sayın Volkan Bozkır'a aramızda olduğu için teşekkür ediyoruz. Yerel ve bölgesel yönetim temsilcilerinin, tüm dünyanın bu yıl yüzleşmek zorunda kaldığı bu zorlu süreçte sizin yanınızda bulunduklarını ve küresel dayanışmayı güçlendirirken sizi destekleyeceklerini ifade ettiklerini de bilmenizi isterim. İlerleyen dönemlerde BM ile eş güdümlü olarak çalışan ve küresel olarak daha etkin bir UCLG görmek bizlerin en büyük amaçlarından birisidir. Bu kapsamda UCLG'nin bu çalışmalarının BM nezdinde de görünürlüğünü ve teşkilatın etkinliğini artırmak için BM'de gözlemci statüsü edinmeyi amaçladığımızı ve bu konuda Genel Kurul Başkanı Sayın Volkan Bozkır'ın desteklerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu yoğun süreçte tüm katılımcılara böyle önemli bir konuda bizimle bulundukları için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi. - KONYA

UCLG Eş Başkanı Altay: 'Amacımız küresel olarak daha güçlü UCLG'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

UCLG Eş Başkanı Altay BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü
UCLG Eş Başkanı Altay BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü
TCMB Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: 'Temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek'
TCMB Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: "Temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek"
ULUSKON Genel Başkanı Atasoy; 'Atatürk'ü daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz'
ULUSKON Genel Başkanı Atasoy; "Atatürk'ü daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Meral Akşener Mustafa Varank Abdülhamit Gül Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Timur Selçuk Yıldız Kenter Şebnem Bozoklu
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Medya Otomobil Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UCLG Eş Başkanı Altay: "Amacımız küresel olarak daha güçlü UCLG" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 13:44:47. #1.15#
title