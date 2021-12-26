Uçar güven tazeledi

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Engelli ve Engelli Aileleri Derneğinin 6.Olağan Genel Kurulunda başka aday çıkmayınca Dernek başkanı Hüseyin Uçar, yapılan açık oylamada yeniden başkanlığa seçildi.

Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği 6. Olağan Genel Kurulu, derneğin sahilde bulunan cadır kafede gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Bandırma Şubesi Başkanı Ecevit Karakoyun ' un yaptığı genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra faaliyet raporu okundu. Okunan faaliyet raporunun yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile kabul edilmesinin ardından seçimlere geçildi. Seçimler öncesinde divana Hüseyin Uçar listesi ulaştı. Daha sonra Güven Tosun aday olmak istedi. Divan kuruluna adaylık dilekçesine ulaştıramadığı için adaylığı kabul edilmedi. Yapılan açık oylamada Hüseyin Uçar ve Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile seçimi kazandı. Uçar başkanlığında Yönetim Kurulu Volkan Şahan, Burak Dündar, Gökhan Akçal ve Lamia Saniye Işık yer aldı. Seçimkerden sonra Genel Kurul sona ererken seçimi kazanan Hüseyin Uçar, üyelere bir teşekkür konuşması yaparken, dernek üyeleri de Uçar' ı kutladı. - BALIKESİR