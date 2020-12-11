Uçar'dan Karataş'a hayırlı olsun ziyareti
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Uçar'dan Karataş'a hayırlı olsun ziyareti

11.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:48
Uçar'dan Karataş'a hayırlı olsun ziyareti

MHP Erzurum İl Başkanlığına yeniden seçilen Naim Karataş'ı makamında ziyaret eden Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar hayırlı olması dileklerinde bulundu.

MHP Erzurum İl Başkanlığına yeniden seçilen Naim Karataş'ı makamında ziyaret eden Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar hayırlı olması dileklerinde bulundu. Gündeme dair konularında konuşulduğu ziyarette birliktelik vurgusuna işaret edildi.

Geçtiğimiz aylarda yeniden Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı seçilen ve her kesimin takdirini toplamaya devam eden Naim Karataş bu gün de Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ı ağırladı. Gündeme dair konuların konuşulduğu görüşmede Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut UÇAR "MHP Erzurum İl Başkanı Sayın Naim Karataş ve Yönetim Kurulu'nu ziyaret ettik. Sayın Başkanımıza ve İl Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz. Birliğimizin ve ittifak ruhumuzun ülke menfaatleri doğrultusunda ilerlemesine vesile olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Birliğimizle birlikte ülkemiz de büyüyor"

Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını ve her geçen gün büyüyerek yoluna devam ettiğini dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "İttifak ruhumuzu koruyacağız. Bu doğrultuda ülkemizin menfaatlerini de her şeyin üstünde tutacağız. İttifakla birlikte ülkemiz eski alışkanlıklarından sıyrılmış ve caydırıcı gücünü dünyaya göstermiştir.

Bu caydırıcılık ruhu sadece askeri başarılarda değil; milli uyanış, yeni arayış ve Türkiye sevdası perçiniyle gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu yoldan dönüşün olmadığını artık bütün dünya anlamış bulunuyor. Bizleri bu şekilde güçlü kılan ittifağımızın ruhuna da sahip çıkacağız. Bu anlamda partimizi ziyaret ederek bizleri onure eden Belediye Başkanımız sayın Mahmut Uçar beye teşekkürlerimizi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Uçar'dan Karataş'a hayırlı olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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