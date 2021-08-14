Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun Elazığ'daki babaevine Türk bayrağı asıldı

Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun Elazığ'daki babaevine Türk bayrağı asıldı Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sırasında düşen yangın söndürme uçağında hayatını Elazığlı pilot Serkan Mirzaoğlu'nun Elazığ'da olan babaevine acı haber ulaştı.

Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun Elazığ'daki babaevine Türk bayrağı asıldı

ELAZIĞ - Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sırasında düşen yangın söndürme uçağında hayatını Elazığlı pilot Serkan Mirzaoğlu'nun Elazığ'da olan babaevine acı haber ulaştı. Mirzaoğlu'nun babaevine Türk bayrağı asıldı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düşen uçakta hayatını kaybeden Elazığlı 2 çocuk babası şehit pilot Serkan Mirzaoğlu'nun babaevine acı haber ulaştı. Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık, Mirzaoğlu'nun babaevine gelerek anne Havva Mirzaoğlu'na taziye dileklerinde bulundu. Ziyaret sırasında şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Mirzaoğlu'nun cenazesinin, yapılacak otopsisinin ardından memleketi Elazığ'da defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak